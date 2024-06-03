惹錯人！醉男搭話遭拒不爽怒嗆 路人火大抓安全帽猛砸頭
今（3）日下午5時許，新北市新莊區街頭發生酒後肢體衝突，一名37歲田姓男子酒醉在四維路一間超商前閒晃，見2名男子正在門口聊天，跑上前加入搭話遭拒，竟惱羞成怒回嗆，引發27歲潘姓男子不滿，拿起安全帽朝田男頭部猛砸，造成田男頭部多處擦挫傷，過程全被路過民眾目擊拍下PO網。警方獲報到場後，循線將施暴男子帶回偵訊，訊後依傷害罪函送偵辦。
社會組/綜合報導
據了解，身穿黑衣的潘男，當時與友人正在超商前聊天，田男疑似仗著酒意上前搭話，欲加入話題，卻遭潘男怒斥驅離，田男一氣之下對2人嗆聲、辱罵，結果引發潘男不爽，先是將田男推倒後，撞倒一旁的機車，隨後拿起車上的安全帽，朝田男猛砸數次，朋友及路人趕緊上前勸架，也嚇得田男躲進超商內。
事後，田男於晚間7時30分至派出所報案，並對潘男提出告訴。整起過程全被民眾目擊拍下PO網，警方立即調閱監視器追查，並於2小時後在四維路上查獲潘男，將人帶回偵訊，全案依傷害罪移送新北地檢署偵辦。
※【NOWnews 今日新聞
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