天氣預報／出門帶把傘！今全台「不定時有陣雨」 午後防劇烈雨勢
今（4）日台灣附近水氣增多， 中央氣象署預報員陳姵安表示，相較於昨（3）日，各地降雨機率提高，型態則是「不定時的短暫陣雨」，尤其午後在山區，要留意較劇烈的降雨發生，氣溫部分，隨著東北風減弱，北台灣氣溫有所上升，各地感受都會較溫暖舒適。
記者張志浩／綜合報導
陳姵安說明，週三有鋒面在華南一帶建立，移入台灣的水氣越來越多，預估週三至週五（6/5至6/7），整個西半部降雨區域較為廣泛，不定時有短暫陣雨，雨勢大致是「間歇性的」，週末端午連假期間，風向偏南風，位於迎風面的南台灣、東南部地區，將會有短暫陣雨或局部雷雨，其它地區則要小心午後對流帶來的雷陣雨。
🟡今日各地天氣概況
🟡北台灣
📍台北市：多雲，降雨機率20％，氣溫攝氏22至28度
📍新北市：多雲時陰，降雨機率20％，氣溫攝氏22至28度
📍桃園市：多雲時陰，降雨機率20％ ，氣溫攝氏22至27度
🟡中台灣天氣
📍台中市：陰時多雲，降雨機率20％ ，氣溫攝氏24至30度
🟡南台灣天氣
📍台南市：多雲時陰，降雨機率20％，氣溫攝氏25至30度
📍高雄市：陰時多雲，降雨機率20％，氣溫攝氏26至30度
🟡東台灣天氣
📍花蓮縣：多雲時陰，降雨機率20％，氣溫攝氏22至29度