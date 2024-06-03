晴空匯大火2殉職勇消呼救音檔流出　竹市消防局：已觸犯洩密罪

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新竹市消防局晚間再透過新聞稿說明，表示目前已調閱數支救災現場無線電錄音檔製作譯文中，也個別詢問11位當日配有無線電之現場救災人員，詢問當日救災現場通訊情形，皆表示現場通訊不佳。
此外，消防局也針對「mayday」訊號的獲知過程進行調查及了解，除1位當時位於建築物內部西側樓梯內7-10樓位置之人員，有模糊聽到3次「mayday」訊號外，但當時同樣未能辨識求救身分，並且無法將訊息外傳給現場指揮官。另，其餘10位建築物外之救災人員均表示收到「mayday」訊號時，當下皆為第一次收到求救訊號，訊號並不清楚，且未聽到求救者回報身分。
消防局指出，三民分隊小隊長林福原當天在大隊到達前，為初期火場管制任務，表示僅收到受困同仁一次「mayday」訊號，當時位於建築物正前方集結區，也立即協助確認受困同仁身分及位置；另，光復分隊隊員高瑞彤也指出，當天為救護任務，當時位於指揮站旁，亦只聽到一次「mayday」訊號，當下亦立即將急救器材備妥待命救援。
消防局強調，本案已進入司法程序及災害調查會調查程序中，所有事故之始末及原因尚待災調會調查及釐清，且災調會預計明日亦將由內政部次長率消防署、消促會及相關專家學者等多位災調會委員至現場進行調查。目前全案已在調查會及司法偵辦中，請勿針對片面或未經求證之訊息進行發布或轉傳。
消防局呼籲，內政部已啟動災害調查會，刻意傳播片面或未經查證之資訊都是在傷害第一線消防同仁及火場調查機制，為保護此次及未來的火調得以順利進行，消防局懇請各界尊重內政部之災害調查機制，相關消息應以政府部門正式公佈資訊為準。