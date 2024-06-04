2025年行事曆「請假攻略」來了！特休放這2個月最爽　補班日僅1天

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根據2025行事曆往後的推估，2025年「3天以上」的連續假期一共會有6個，其中過年預計會放假9天，1月27日因為碰到禮拜一是小年夜，因此應該會彈性放假，補班日預計規劃在2月的第一個禮拜六，也就是2月8日，也將會是全年唯一的補班日。
📍農曆春節（1/25～2/2）
📍228紀念日（2/28～3/2）
📍清明連假（4/3～4/6）
📍端午連假（5/30～6/1）
📍中秋連假（10/4～10/6）
📍國慶連假（10/10～10/12）
2025年「請假攻略」搶先看！10月用特休CP值超高
鑑於許多人出國都要提前訂機票以及規劃行程，《NOWnews》也特別製作2025「請假攻略搶先看」的圖卡，特休如何發揮最大效益，讓民眾可以一圖看懂！
📍元旦1月1日（三）放假一天，特休請1/2（四）、1/3（五）可以讓1天假期變成5天。
📍清明連假4月3日（四）開始放4天，不過剛好卡到前一週週末，因此特休請3/31（三）、4/1（四）、4/2（五）的話，可以4天連假變9天。
📍勞動節5月1日放假一天，特休請5/2日，可以讓1天假期變成4天。
📍中秋、國慶連假剛好連接上下週末，因此只要特休請10/7（二）、10/8（三）、10/9（四）就能中秋連假接特休，再接國慶連假，總共變成9天連假。
綜合上述來看，清明連假以及中秋、國慶連假因為剛好都有卡到上下週末的緣故，因此4月以及10月使用上班族都擁有的「特休假」CP值非常高，等於一整年有三個9天連假，安排出遊、出國放鬆都非常合適哦！
2025正式版行事曆再等等！行政院人事總處6月底前會公布
而上述的資訊，基本上是直接看明年的日曆所推算，民眾可以提前安排出國行程等等，不過根據「政府機關調整上班日期處理要點」部分規定，行政院人事總處會在每年6月30日之前，公告隔年政府機關辦公日曆表，但有特殊情形時，得予延後於8月31日前公告，因此民眾最快6月就能夠確定2025行事曆囉！