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2025年行事曆「請假攻略」來了！特休放這2個月最爽　補班日僅1天

▲《NOWnews》搶先幫上班族做好「2025年假期請假攻略」，其中特休如果放在4月以及10月的話最划算，一口氣可以連休9天！（圖／擷取自pexels）
▲《NOWnews》搶先幫上班族做好「2025年假期請假攻略」，其中特休如果放在4月以及10月的話最划算，一口氣可以連休9天！（圖／擷取自pexels）

記者張嘉哲/綜合報導

2025行事曆「請假攻略」搶先看！時序來到6月，過一陣子行政院人事行政總處也將會公布2025年的行事曆，不過由於明年的出國計畫不少民眾都已經開始規劃，多數人都自己往後翻日曆來推估明年的連假區間。而《NOWnews》也搶先幫上班族做好「2025年假期請假攻略」，其中特休如果放在4月以及10月的話最划算，一口氣可以連休9天！

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2025年有6個「3天以上」連假！過年放9天、全年補班日僅1天

根據2025行事曆往後的推估，2025年「3天以上」的連續假期一共會有6個，其中過年預計會放假9天，1月27日因為碰到禮拜一是小年夜，因此應該會彈性放假，補班日預計規劃在2月的第一個禮拜六，也就是2月8日，也將會是全年唯一的補班日。

▲過年紅包袋選擇直立式的有祝福對方「事業順利正財廣進」的意義，如果是要祝對方偏財運爆棚，可以選擇「橫式」的紅包袋哦！（圖/記者張嘉哲攝）
▲明年2025年的過年預計會有9天假期，全年補班日也只有一天哦！（圖/記者張嘉哲攝）
📍農曆春節（1/25～2/2）
📍228紀念日（2/28～3/2）
📍清明連假（4/3～4/6）
📍端午連假（5/30～6/1）
📍中秋連假（10/4～10/6）
📍國慶連假（10/10～10/12）

2025年「請假攻略」搶先看！10月用特休CP值超高

鑑於許多人出國都要提前訂機票以及規劃行程，《NOWnews》也特別製作2025「請假攻略搶先看」的圖卡，特休如何發揮最大效益，讓民眾可以一圖看懂！

📍元旦1月1日（三）放假一天，特休請1/2（四）、1/3（五）可以讓1天假期變成5天。

📍清明連假4月3日（四）開始放4天，不過剛好卡到前一週週末，因此特休請3/31（三）、4/1（四）、4/2（五）的話，可以4天連假變9天。

📍勞動節5月1日放假一天，特休請5/2日，可以讓1天假期變成4天。

📍中秋、國慶連假剛好連接上下週末，因此只要特休請10/7（二）、10/8（三）、10/9（四）就能中秋連假接特休，再接國慶連假，總共變成9天連假。

綜合上述來看，清明連假以及中秋、國慶連假因為剛好都有卡到上下週末的緣故，因此4月以及10月使用上班族都擁有的「特休假」CP值非常高，等於一整年有三個9天連假，安排出遊、出國放鬆都非常合適哦！

▲2025行事曆「請假攻略」一圖看懂，懂用特休，整年度有三個9天連假！（圖/NOWnews社群中心製表）
▲2025行事曆「請假攻略」一圖看懂，懂用特休，整年度有三個9天連假！（圖/NOWnews社群中心製圖）
2025正式版行事曆再等等！行政院人事總處6月底前會公布

而上述的資訊，基本上是直接看明年的日曆所推算，民眾可以提前安排出國行程等等，不過根據「政府機關調整上班日期處理要點」部分規定，行政院人事總處會在每年6月30日之前，公告隔年政府機關辦公日曆表，但有特殊情形時，得予延後於8月31日前公告，因此民眾最快6月就能夠確定2025行事曆囉！

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▲2025年10月超推薦上班族請特休，剛好兩個連假連接上下週末，可以請中間獲得9天連假。（圖/NOWnews社群中心製圖）

明年過年放9天假！2025行事曆搶先看　「3天以上連假」有6個爽放

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