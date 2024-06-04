拿坡里炸雞一塊25元！大披薩全口味199元倒數2天 達美樂買一送一
把握時間爽吃6月速食優惠倒數，拿坡里炸雞桶「買8送8」，相當於炸雞一塊只要25元！大披薩全口味任選才199元，活動倒數2天划算吃一波。達美樂則有外送小披薩「買一送一」、大四喜披薩249元起，優惠情報一次整理告訴你。
記者蕭涵云/綜合報導
📌拿坡里：炸雞桶「買8送8」下殺每塊25元！大披薩全口味199元
2024拿坡里年中慶優惠倒數！「拿坡里炸雞專賣店」即日起至6月5日倒數2天，8塊酷滋炸雞桶「買一送一」399元優惠（原價800元），每桶包含香脆微辣的6塊滋汁腿排＋2隻酷樂雞腿，爽吃炸雞「買8送8」！換算下來一塊炸雞只要25元，肉肉控把握時間再衝一波。
而「拿坡里披薩・炸雞」即日起至6月5日連續14天，外帶或內用「5塊炸雞特價199元」（原價290元）、「大披薩全口味任選」特價也只要199元（原價369元）。
📌達美樂：外送小披薩「買一送一」！大四喜披薩249元起
達美樂外帶限定「6款大四喜披薩249元起」，一顆披薩就可以爽吃4種口味！最划算的經典四喜大披薩249元，招牌海鮮四喜、招牌四喜、招牌蔬食四喜都是299元，極致四喜、極致海鮮四喜則是349元；現在還有外送小披薩「買一送一」好康。