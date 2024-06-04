清大男宿舍遭「海量蟑螂近親」入侵！男大生曬現場恐怖畫面：快逃
5、6月迎來梅雨季節，新竹市清華大學男生宿舍「禮齋」近日遭到巨量大水螞蟻入侵，有學生拍下整間宿舍蟲群飛舞的畫面，只見入夜後密密麻麻的大水螞蟻占據宿舍多處，現場影片讓大批網友崩潰直呼「密集恐懼症秒發作。」清大則回應，宿舍人員當下知情即前往清理乾淨，未來會在宿舍排風扇外加裝防蟲紗網，並研議在部分區域改裝感應燈，減少趨光性蟲子飛入。
記者賴禹妡／綜合報導
一名網友2日在Threads上曬出影片，只見畫面為清大男生宿舍內部，包含走廊地板、天花板及牆壁都被巨量大水螞蟻侵襲，鏡頭轉到浴室及廁所，同樣有密密麻麻的蟲群飛舞，畫面相當驚悚，原PO也寫下「勸那些上岸清大的學弟妹，不要來清大，快逃。」
貼文曝光後，網友們紛紛嚇壞留言「我上一次看到這麼多蟲，還是在鬼片裡面」、「看了皮膚好癢」、「密集恐懼症秒發作」。對此，清華大學學務長詹鴻霖指出，近期因為梅雨季天氣潮濕，大水螞蟻大量出沒，2日有蟻群通過廁所及浴室的排風扇戶飛入男宿。
清大宿舍人員知情後就隨即前往現場將蟲子清理乾淨，詹鴻霖透露未來會在宿舍排風扇外加裝防蟲紗網，並研議在部分區域改裝感應燈，減少趨光性蟲子飛入，也會加強宣導住宿同學在夜間緊閉門窗。
臉書粉絲團「台灣昆蟲同好會」曾介紹，白蟻又稱大水蟻、大水螞蟻，梅雨季經常會在燈下「分飛」，「分飛」是有翅型生殖蟻找配偶、自立門戶的行為，台灣常見的白蟻有土白蟻、家白蟻，名字雖然有蟻字，在生物學上卻分類為蜚蠊目，在親源上和蟑螂較為接近，因此大水螞蟻其實是蟑螂近親。
臉書粉絲團「台灣昆蟲同好會」指出，大水螞蟻又稱為白蟻、大水蟻，梅雨季節會大量出沒，並在燈下尋找配偶繁衍。台灣常見的白蟻有分土白蟻、家白蟻，在生物學上分類為蜚蠊目，親源上和蟑螂較為接近，因此大水螞蟻可說是蟑螂近親。