史上第一人！Djokovic法網克服膝傷大戰5盤贏球 生涯370勝無人敵
世界排名第1的塞爾維亞名將喬科維奇（Novak Djokovic）今（4）日克服膝傷，在歷經4小時39分鐘的苦戰，以6：1、5：7、3：6、7：5、6：3擊敗本屆大會第23種子、阿根廷好手塞倫多羅（Francisco Cerundolo），喬科維奇不但連續15次闖進法國網球公開賽8強，他在大滿貫賽事拿下第370勝也刷新紀錄。喬科維奇拿下創紀錄的第370場大滿貫賽事的勝利，超越了退休的瑞士名將費德勒（Roger Federer）。這場獲勝晉級，喬科維奇下一戰將對上挪威好手路德（Casper Ruud），繼續挑戰拿下破紀錄的生涯第25座大滿貫冠軍。
記者吳政紘/綜合報導
苦戰持續 考驗喬科維奇耐力與體力
贏得這場比賽，喬科維奇拿下創紀錄的第370場大滿貫賽事的勝利，他賽後說：「其實有3、4次我差點輸掉比賽，真的很感謝我的對手，毫無疑問地，他理應獲得許多掌聲，我甚至不確定再打一次是否仍能贏得比賽。」
37歲的喬科維奇前一戰才打了場5盤大戰，直到2日凌晨3時才拿下勝利，當時他就曾抱怨比賽太長，原因是巴黎下了7天大雨，所以很多比賽都集中開打。這場比賽的第2盤他曾喊出醫療暫停，並多次因為膝蓋不適接受治療。
不過喬科維奇再次展現強大恢復力，並在第4盤有關鍵性的突破，把比賽逼到決勝第5盤奪勝，他生涯累積370勝，已經超越費德勒，再破紀錄，目標是生涯第25座大滿貫冠軍。
這場獲勝晉級，喬科維奇8強戰下一戰將對上挪威好手路德（Casper Ruud），只要再拿下3場，就可以有機會奪冠。