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有人花39元變富翁！3-4月統一發票17人中千萬　另有16人抱走200萬

▲今（113）年3-4月期統一發票已於5月25日開獎，財政部將於今（4）日下午公布中獎清冊，初步統計，有17人中1000萬元特別獎，另有16人抱走200萬元特獎。（圖／記者張嘉哲攝）
▲今（113）年3-4月期統一發票已於5月25日開獎，財政部將於今（4）日下午公布中獎清冊，初步統計，有17人中1000萬元特別獎，另有16人抱走200萬元特獎。（圖／記者張嘉哲攝）

記者顏真真／台北報導

今（113）年3-4月期統一發票中獎號碼已在5月25日開出，財政部也將於今（4）日下午公布中獎清冊，財政部初步統計，這期特別獎新台幣1000萬元共有17人中獎，另有16人抱走特獎200萬元，其中根據超商自行公布的中獎訊息，有人只花39元就中千萬大獎。由於這期中獎發票兌領獎期間從6月6日至年9月5日止，還沒對獎的人，趕快找出發票對獎，也許你就是這33位中獎幸運兒。

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今年3-4月期統一發票共有特別獎、特獎中獎號碼各1組、頭獎至六獎中獎號碼3組，並開出雲端發票專屬獎100萬元獎30組、2000元獎16000組、800元獎10萬組及500元獎195萬組。

這期開出特別獎新台幣1000萬元中獎號碼為「44140251」，特獎200萬元中獎號碼為「14715309」，頭獎獎金20萬元3組中獎號碼分別為「86562747」、「79171152」、「77925523」。

這期雲端發票專屬獎100萬元獎項30組中獎字軌號碼分別為「YG48217927」、「YS73604995」、「ZA93438974」、「YL71352209」、「YJ16900998」、「YD47660224」、「YF39046266」、「ZC85718579」、「ZK06592910」、「YR96219565」、「YS87904140」、「YW38711287」、「YG28212762」、「ZG25187459」、「YD29069754」、「YH67986959」、「YD33143663」、「ZG11022183」、「YQ81939044」、「YT53449669」、「YF77901307」、「ZC58491730」、「YR83628995」、「YD26526969」、「ZM57363191」、「YD33336099」、「ZK00035251」、「YD62802942」、「YD61599746」、「ZJ70409542」；併同雲端發票專屬獎2000元獎16000組、800元獎10萬組及500元獎195萬組獎項中獎字軌號碼，均已公布在財政部稅務入口網（https://www.etax.nat.gov.tw/etw-main/ETW183W1/）提供查詢。

財政部馳將於今日下午公布這期統一發票中獎清冊，根據初步統計1000萬元特別獎有17人中獎，200萬特獎則有16人中獎，兌領獎期間為今年6月6日至9月5日。

根據目前超商及公布的中獎訊息，7-11統一超商公布最新中獎名單，一共開出4張千萬發票、2張200萬特獎發票、6張雲端發票專屬獎100萬，超級幸運兒僅花39元買飲料就中千萬大獎。

全家便利商店這期開出1張千萬發票，獎落全家松山車站店，消費者花費76元購買全家匠土司及FMC飲料就成為千萬得主。OK mart這期開出1張千萬發票，幸運得主在桃園市的大溪康莊店，花費100元購買菸品，就抱回大獎，令人羨慕不已。

財政部也提醒，若使用手機條碼儲存雲端發票或已辦理歸戶者，財政部電子發票整合服務平台會主動通知中獎訊息；使用會員卡儲存雲端發票者，會員卡店家也會主動通知中獎訊息；至於使用悠遊卡、icash卡或一卡通載具者，可選擇自行至便利商店多媒體服務機或財政部電子發票整合服務平台查詢是否中獎。

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