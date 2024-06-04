有人花39元變富翁！3-4月統一發票17人中千萬　另有16人抱走200萬

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這期開出特別獎新台幣1000萬元中獎號碼為「44140251」，特獎200萬元中獎號碼為「14715309」，頭獎獎金20萬元3組中獎號碼分別為「86562747」、「79171152」、「77925523」。
這期雲端發票專屬獎100萬元獎項30組中獎字軌號碼分別為「YG48217927」、「YS73604995」、「ZA93438974」、「YL71352209」、「YJ16900998」、「YD47660224」、「YF39046266」、「ZC85718579」、「ZK06592910」、「YR96219565」、「YS87904140」、「YW38711287」、「YG28212762」、「ZG25187459」、「YD29069754」、「YH67986959」、「YD33143663」、「ZG11022183」、「YQ81939044」、「YT53449669」、「YF77901307」、「ZC58491730」、「YR83628995」、「YD26526969」、「ZM57363191」、「YD33336099」、「ZK00035251」、「YD62802942」、「YD61599746」、「ZJ70409542」；併同雲端發票專屬獎2000元獎16000組、800元獎10萬組及500元獎195萬組獎項中獎字軌號碼，均已公布在財政部稅務入口網（https://www.etax.nat.gov.tw/etw-main/ETW183W1/）提供查詢。
財政部馳將於今日下午公布這期統一發票中獎清冊，根據初步統計1000萬元特別獎有17人中獎，200萬特獎則有16人中獎，兌領獎期間為今年6月6日至9月5日。
根據目前超商及公布的中獎訊息，7-11統一超商公布最新中獎名單，一共開出4張千萬發票、2張200萬特獎發票、6張雲端發票專屬獎100萬，超級幸運兒僅花39元買飲料就中千萬大獎。
全家便利商店這期開出1張千萬發票，獎落全家松山車站店，消費者花費76元購買全家匠土司及FMC飲料就成為千萬得主。OK mart這期開出1張千萬發票，幸運得主在桃園市的大溪康莊店，花費100元購買菸品，就抱回大獎，令人羨慕不已。
財政部也提醒，若使用手機條碼儲存雲端發票或已辦理歸戶者，財政部電子發票整合服務平台會主動通知中獎訊息；使用會員卡儲存雲端發票者，會員卡店家也會主動通知中獎訊息；至於使用悠遊卡、icash卡或一卡通載具者，可選擇自行至便利商店多媒體服務機或財政部電子發票整合服務平台查詢是否中獎。