今全台「多雲午後有雷雨」！明起雨區擴大 一路下到端午連假
今（4）日台灣各的降雨情況不明顯，但水氣有增多趨勢，氣象署指出，中南部、東部、東南部地區都會有局部短暫陣雨，氣象專家、中央大學大氣系兼任副教授吳德榮則提及，今天清晨鋒面已經南移，台灣上空殘餘的雲層消散中，零星的降水回波也逐漸消散。
記者張志浩／綜合報導
吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今天鋒面持續南移至呂宋島，台灣各地天氣多雲時晴，降雨情況主要發生在「午後的中南部山區」；白天氣溫回升，早晚稍微偏涼，各地區氣溫分佈上，北部攝氏18至30度，中部攝氏20至32度，南部攝氏22至34度，東部攝氏18至32度。
吳德榮說明，明（5）日將有中高層雲移入，且逐漸增厚，各地雲量增多、偶有局部少量飄雨的機率，南部山區午後有局部陣雨的機率；週四（6/6）微弱鋒面快速掠過，全台各地都有局部短暫雨機率，週五（6/7）各地轉多雲時晴，午後近山區有局部短暫陣雨。
吳德榮補充，明日、週四北台灣氣溫偏涼。週六至下週一（6/8至6/10）各地多雲時晴，氣溫逐日漸升，天氣悶熱，不過「西南風增強」，水氣逐日增多，大氣趨不穩定，午後局部陣雨或雷雨的機率愈來愈高，要小心較大雨勢。