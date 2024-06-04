遲還88元竟被散播裸照！泰男報警抄了高利貸家 債主引發全民憤怒
一名泰國男子遲還88元，遭高利貸散播裸照給親友，甚至傳給泰男的媽媽，讓他氣得報警。本月2日警察除了搜查這對放高利貸的夫婦家，還傳喚他們偵訊，泰國社會知曉此案後也認為債主的行為太過份。
國際中心賴正琳／綜合報導
根據《曼谷郵報》，一名男子向一對夫妻借了500泰銖（約新台幣440元）後，被迫手持身份證拍攝裸照，並簽約承諾若不還錢就會被公開裸照。這名男子在過去6周都準時向2人支付100泰銖（約新台幣88元）的利息，但他在第7周延遲一天未還款，沒想到裸照就立刻被發送給包括母親在內的5個擔保人，令男子非常憤怒，立即報警。
警方2日動員查封這對夫妻的家時，31歲女子與丈夫在加拉信府（Kalasin）參加功德法會，驚聞他們位於Tambon Tha Tum的房子突遭警方搜查被封，於是急忙從加拉信府趕回斯里馬哈波特（Sri Maha Phot）。
涉事的夫婦被指控放高利貸，並在電腦系統上發布裸照，以不正當的方式要求債務人還款，損害他人名譽，而被警方通緝。警方深入了解後發現這對夫妻是慣犯，也對女債務人採取了類似威脅手段，命令她們袒胸拍照來保證還款。
由於屋子被封，這對夫婦在3日凌晨1時30分前往斯里馬哈波特警局自首，並接受了警方長達一小時的審問。
這對夫妻對於陷入此境地感到十分震驚，因此暫時不打算回應當地媒體訪問。而泰國社會知曉後，也對他們的行徑感到生氣。