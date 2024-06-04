Kyrie Irving親談過去與塞爾提克恩怨！直言：這次會用實力說話

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Kyrie Irving稍早接受美媒訪問，談到過去塞爾提克球迷對他的不滿，他則說：「我並不介意那些，過了幾年後，我可以首當其沖地受到指責，因為我在波士頓時期表現的確並不好。我是世界上最好的球員之一，所以我知道那些公平的批評意味著什麼。只是我本來處理這些事情，可以多一些風度的，尤其是我作為一個人來對待這些事情時。」
「我知道有時在競技體育中，結果和成績才能證明一些事情。但我們仍然是人，歸根究底在那段時間裡，我並不是最好的自己。回首那些往事，我學會了放手、學會如何在說話時帶著情感。」Irving如此說到。
總冠軍賽即將開打 Irving直言他為這種比賽而生
至於即將到來的總冠軍賽，Kyrie Irving則表示：「我是為了這種比賽而生的，我能處理這些情況，我已經成長了。當然接下來去去客場時肯定是喧鬧的環境，但我很期待，我認為我與球迷的關係是健康的，只要用好的表現把他們爭取過來就可以了。當你打得好時，能看到花園球場（塞爾提克主場）的寂靜是件好事，但他們也會尊敬好的籃球表現。」
而雖然塞爾提克球迷對於Kyrie Irving有許多不滿，但綠衫軍一哥Jayson Tatum談到Irving今年季後賽的表現時，他則給予這位昔日隊友高度讚賞，Tatum說：「我很高興看到Kyrie Irving在場上打出如此高的水平，做著我們喜歡看到他做的事情，並且他本人還樂在其中。整個賽季我不時都會找他聊聊，尤其是對上獨行俠的時候。」