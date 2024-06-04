獨家／夏浦洋認《原子少年》是最後機會　還千萬房貸想讓爸媽退休

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夏浦洋雖然有演戲經歷，但其實沒有受過專業的戲劇訓練，這次公司安排他上黃云歆的表演課，夏浦洋印象最深的是，其中一堂課大家被分成兩組，每個人都被分配1到7的數字，還有不同的身分，透過表演，來猜彼此的數字和身分，夏浦洋說，「當你什麼都沒有的時候，就只能去聽對方，其實就是生活最簡單，最自然的樣子，但演戲的時候，我們都會把它設定好，講完自己的就放空了，這是一點我體會到覺得滿酷的事情。」
很多人都是因為《原子少年》認識夏浦洋，但其實他2016年就簽進凱渥，那時候他陪妹妹參加「夢幻之星」選拔，原本等妹妹選完他就要走了，但工作人員告訴他，「上來了就不能下去。」無奈只好繼續等，沒想到就選上了，洪偉明一看到他，就私下找他提出要組男團的想法，夏浦洋笑說，當時洪偉明還拿他的八字去合。
男團是組了，但都沒紅，經歷了兩三個團體，5年過去，他也從年紀最小的變成最大的，每年開工都被介紹是新人，眼看就要到年齡上限23歲，公司也告訴他，如果還沒做起來，就考慮把他丟去演戲，當時也因為工作不穩定，年收只有8萬，平均下來一個月也才6千多，家裡也擔心他養不活自己，明明是跑腿買個10幾塊的東西，卻拿1千元給他，夏浦洋知道那是父母對他的關心，他說，「一開始會拒絕，但不拿又活不下去，我也很不願意拍戲，但又想說，像劉德華，戲拍好了，想唱歌還是可以啊！不管怎樣，我就是要踩在這個圈子。」
也是這時候，接到《原子少年》的機會，「那真的是我最後一根稻草！」夏浦洋難掩內心激動，這一年，他23歲，終於擺脫萬年新人封號，加上《全明星運動會》的加持，讓他初嚐走紅滋味，許多電視台也爭相到他家的麵店做報導。
夏浦洋爆料爸爸用麵店求婚 盼幫家裡還千萬房貸
夏浦洋偷爆爸爸的料，原來家裡的麵店在他出生前就有了，「我爸說開一年，沒有倒就結婚，結果就經營到現在了。」父親今年61歲，從50歲就嚷嚷著要退休，但為了讓孩子們在追求夢想時，累了、餓了，回家還能有熱騰騰的飯吃，遲遲沒有關起店門，夏浦洋都看在眼裡，「我現在只希望工作穩定，讓他們早點退休，他們一直撐到現在就是為了養我們，他們每天下班回來，都覺得爸媽又老了，我爸長期吸油煙，肺也不好常常咳嗽，也很容易暈眩，手的肌腱都發炎，我媽每天包一千多顆水餃，關節也都很痛。」
至於要達到怎樣的目標，才能讓爸媽退休呢？夏浦洋數了數，「我們家貸款還有快一千，想幫他們把貸款還完！」他發下豪願，希望今年接到代言，在北流開演唱會，兩天都要坐滿的那種，還希望能有戲約，雖然是偶像男團，但夏浦洋想得很深遠，認為不僅要唱跳，還要在戲劇、綜藝節目中多方位發展，才能讓團體更穩固壯大，「可能是時代不同，沒有跨出去的話，很難接觸到其他領域的粉絲，讓他們也喜歡你現在在做的這件事，但不能把初心忘掉，我們的初心還是男團，我們還是做喜歡的音樂、跳我們喜歡的舞。」