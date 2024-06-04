挺賴清德兩岸論述被嗆　黃暐瀚不忍了：我哪裡對不起中華民國？

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黃暐瀚說，兩年前美國前國會議長裴洛西來台，中共從台北上空打了飛彈。當時他高聲疾呼：「現在是團結的時候」！被網友罵了上萬則留言。那時他就不解，這群人，好像並不堅持中華民國的主權，單純只是怕打仗；這群人，非常討厭民進黨，更甚於討厭共產黨。這群人與他的國家認同，是不是其實並不相同？他的國家認同，是中華民國。
黃暐瀚說，中華民國的不同政黨「藍綠白」，對他來說，都是國內的政黨，都是家人。雖然競爭、也該合作，所以他一向主張，國家慶典，不同顏色，要一起參加。對內競爭，是爭執政；對外團結，是保國家。
黃暐瀚不滿，面對要侵略國家的武力，台灣人理當一起團結對外！拒絕外侮，怎麼反過頭來看到一群人怪罪總統堅持我們是一個主權獨立的國家而惹禍？什麼時候堅持主權居然變成了「挑釁」？還說中華人民共和國是被迫，才不得不打台灣。「我真驚訝這樣的人，居然跟我生活在同一片土地上。」
黃暐瀚結論，退一萬步說。如果兩岸所謂的「未來一中」，有中華民國的「存活空間」，或許還能一談。但明顯對岸的「統一」，只有台灣當一省、當一區、當香港，沒有「中華民國」存在的空間，也沒有台灣目前言論自由、民主法治的生活方式，接受統一，就是消滅中華民國，「我身為中華民國派，怎麼可能接受統一？如何接受中華民國被消滅呢？」