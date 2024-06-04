新竹晴空匯大火！2勇消5次求救音檔」曝 楊玲宜嗆：我就是洩密者
新竹市「晴空匯」大火釀2名勇消李詠真、周立鑫殉職，一開始消防局表示，2人受困時僅透過無線電呼喊「MayDay」求救，卻未說明身分、地點，對此，新竹市議員楊玲宜爆料，她收到匿名人士提供的錄音檔，內容清楚錄下2名勇消呼救5次，且清楚報出姓名、地點，打臉消防局說法。新竹市消防局指出，已向刑警大隊報案，要追查洩漏錄音檔的人，楊玲宜也在臉書怒嗆「我就是那個最大洩密者，都我提供的，來告吧」。
記者林盈君／綜合報導
據了解，本月3日，楊玲宜在議會質詢時表示，收到匿名人士提供的錄音檔，聽到內容有2名殉職勇消最後的求救錄音，且與消防局對外說法完全不同。楊玲宜指出，消防局對外聲稱有收到「MayDay」求救訊號，但2殉職消防卻未報出姓名、受困地點，當下有花費時間確認，待尋獲2人時已無呼吸心跳。
不過楊玲宜到的錄音檔中，可以清楚聽見2人呼救多達5次，除了喊出MayDay，還清楚報上姓名、並說「在梯間受困」。針對錄音檔爆料，新竹市消防局表示，已由內政部依法啟動災害事故調查會追查，消防局依規定配合提供資料供調查會審閱，並強調，調查期間必須遵守保密義務，內容遭人未經合法管道流出，恐已觸犯刑法洩密罪，已向新竹市刑事警察大隊報案。