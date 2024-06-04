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黃仁勳美食地圖再+1！台大演講完吃「這間熱炒」　眾嗨：行走GDP

▲黃仁勳2日在台大體育館演講完畢後，便馬不停蹄地趕場，有民眾直擊他是前往知名熱炒店用餐，還與店家員工親切合照。（圖／翻攝自臉書社團「爆廢1公社」）
▲黃仁勳2日在台大體育館演講完畢後，便馬不停蹄地趕場，有民眾直擊他是前往知名熱炒店用餐，還與店家員工親切合照。（圖／翻攝自臉書社團「爆廢1公社」）

記者賴禹妡／綜合報導

輝達（Nvidia）執行長黃仁勳2日在台大體育館開講，為「台北國際電腦展」COMPUTEX進行第一場主題演講。以熱愛美食著名的黃仁勳，演講完畢便馬不停蹄地趕場，有民眾直擊他是前往知名熱炒店用餐，還與店家員工親切合照，這間最新出現在「美食地圖」的熱炒店，也引起眾多老饕的興趣。

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黃仁勳2日登上台大體育館開講，演講結束後展現饕客精神，再度繼續拓展「美食地圖」，前往下一攤探店。一位民眾當天晚上10點半在臉書社團「爆廢1公社」PO文，曬出與黃仁勳的合照，並嗨喊「第一次這麼近距離靠近財神爺。」

▲（圖／翻攝自臉書社團「爆廢1公社」）
▲黃仁勳2日登上台大體育館開講，演講結束後展現饕客精神，再度繼續拓展「美食地圖」，前往下一攤探店，還和現場民眾親切合影。（圖／翻攝自臉書社團「爆廢1公社」）
只見照片中，黃仁勳依舊保持親民作風，大方與現場民眾及老闆、員工合影，讓大批網友看了羨慕直呼「黃總也太親民了吧」、「整間店人均財富破億的一刻」、「行走GDP」、「這種身價能這麼平民的，只有我乾爹而已」。

🟡黃仁勳「美食地圖」再加1

黃仁勳這次造訪的店家，就是位於北市長安東路的知名熱炒店「醉翁漁港海鮮」，在Google地圖評分高達4顆星，擁有超過1500則評價。從評論可見，眾多顧客給出好評，認為店內食材新鮮且CP值高，滿滿海味令人難以抗拒，經過黃仁勳加持後，「醉翁漁港海鮮」勢必會再吸客一波。

▲（圖／翻攝自Google評論）
▲知名熱炒店「醉翁漁港海鮮」在Google地圖評分高達4顆星，擁有超過1500則評價。（圖／翻攝自Google評論）

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