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科技大老都住文華東方酒店！黃仁勳帶一家四口　住宿費至少26萬起

▲COMPUTEX台北國際電腦展今（4）日登場，據傳輝達創辦人黃仁勳、超微執行長蘇姿丰皆入住台北文華東方酒店，每晚房價最少2萬2千元。（圖／翻攝台北文華東方官網）
▲COMPUTEX台北國際電腦展今（4）日登場，據傳輝達創辦人黃仁勳、超微執行長蘇姿丰皆入住台北文華東方酒店，每晚房價最少2萬2千元。（圖／翻攝台北文華東方官網）

記者葉盛耀/綜合報導

2024台北國際電腦展（COMPUTEX 2024）在今（4）日登場，輝達（NVIDIA）創辦人黃仁勳、超微（AMD）執行長蘇姿丰先後抵達台灣，此次據傳兩人皆下榻在松山區的豪華5星級酒店「台北文華東方酒店」，尤其黃仁勳近年來台更是次次都選擇文華東方酒店，而根據可靠消息，以兩位規格入住至少是「行政都會套房」來看，每晚房價平均約莫最少是2萬2千元，而黃仁勳此次一家四口行動，住宿費估計至少花掉26萬元。

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國際名人愛住文華東方　瑪丹娜、阿湯哥都住過

台北文華東方酒店有壯麗的歐式外觀建築，成為台北著名地標之一。此外，酒店的頂級設施及住房體驗更廣獲名流青睞，並以經典的傳奇式服務著稱，還曾榮獲全台唯一《米其林指南》酒店評鑑最高等級「5棟紅房」的榮耀，許多國際名人都喜愛入住，包含瑪丹娜、湯姆克魯斯、休傑克曼、威爾史密斯、林青霞、莫文蔚、張學友、孔劉、宋仲基等人，甚至金獎導演李安也登曾住過。而黃仁勳近年訪台，也都是入住於此。

▲台北文華東方酒店外觀為歐式建築，許多名人來台都指名入住，黃仁勳近年來台更是每次都選擇於此。（圖／台北文華東方提供）
▲台北文華東方酒店外觀為歐式建築，許多名人來台都指名入住，黃仁勳近年來台更是每次都選擇於此。（圖／台北文華東方提供）
台北文華東方酒店最基本房型為「豪華客房」，以6月房價來看，最低每晚1萬500元能入住，而以黃仁勳等巨頭們之規格以及以往之慣例來看，應該多選擇至少為「套房」以上之等級，套房中的最基礎房型為「行政都會套房」，以官網公布之房價來看，6月期間每晚2萬1150元，尤其這幾日更有2萬7千元之價格。

▲台北文華東方官網披露，「行政都會套房」6月期間住上一晚約2萬1150元起，尤其這幾日更有2萬7千元之價格。（圖／翻攝台北文華東方官網）
▲台北文華東方官網披露，「行政都會套房」6月期間住上一晚約2萬1150元起，尤其這幾日更有2萬7千元之價格。（圖／翻攝台北文華東方官網）
「行政都會套房」大小為86平方公尺，配備特大號床，並有包含客用浴室的獨立客廳，以及寬敞大理石浴室，並標榜可飽覽台北市區景觀。另外，若是到最高規格，僅次於總統套房、文華套房之後的「行政尊榮套房」，每間房有133平方公尺，目前房價更是高達6萬1千元

▲「行政都會套房」大小為86平方公尺，配備有獨立客廳。（圖／翻攝台北文華東方官網）
▲「行政都會套房」大小為86平方公尺，配備有獨立客廳。（圖／翻攝台北文華東方官網）
▲「行政都會套房」的氣派浴室。（圖／翻攝台北文華東方官網）
▲「行政都會套房」的氣派浴室。（圖／翻攝台北文華東方官網）
黃仁勳一家四口出遊　住宿費至少26萬元起

以上皆為雙人房之每晚價格，但黃仁勳此次來台，帶著女兒、兒子、老婆一家四口出遊，因此住宿費價位將再增加。而黃仁勳早已於5月26日晚間抵台，外界預估黃仁勳將於7日展會結束後搭機離台，共計13天、即12晚，若以每晚2.2萬來預估，總計花費至少有26萬4千元以上。

事實上，此次COMPUTEX期間，不僅台北文華東方，包含位在南港的飯店，目前住房也全都已客滿，台北漢來飯店也證實，COMPUTEX期間的平均房價為1.2萬元，而位於捷運南港站、台灣高鐵南港站和南港火車站三鐵共構的台北六福萬怡同樣住房率全滿，每晚房價平均為8500元。

▲台北漢來飯店也證實，電腦展4天期間住房率全滿，平均房價為1.2萬。（圖／漢來大飯店提供）
▲台北漢來飯店證實，COMPUTEX期間住房率全滿，平均房價為1.2萬。（圖／台北漢來大飯店提供）

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