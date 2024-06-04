小三安慰Soya「我陪你走出來」！粉絲出征短髮妹：根本是茶中之王
Youtuber「超強系列」跟「Soya手癢計畫」在上個月宣告結束4年戀情，女方曾經發文暗示自己遭到了背叛，而男方後來也在昨（3）日拍片坦承自己劈腿，對象正是大家口中的「短髮女」石靜，引起許多網友關注。石靜後來也發文貼出她向Soya道歉的對話截圖，並表示：「對於Soya造成的總總傷害，我非常對不起，真心祝福她往後的日子。」但網友們看了完全無法接受石靜的行為，紛紛留言替Soya抱不平，掀起熱議。
記者洪生儒／綜合報導
石靜在3日曬出了自己跟Soya的對話截圖，從截圖中可以看到她遮住了Soya的回覆，只能看到她所傳送的內容，對話中她不斷跟對方道歉，也表示自己願意承擔，也提到「無法想像自己成為這樣傷害人的角色」、「妳真的很堅強」、「希望妳知道發生這些不是因為你自身價值的因素，希望妳知道這些是他人對妳的傷害而不是自己不夠好」、「如果需要，我可以陪妳走出來」、「同為女生心疼妳」等內容。
石靜作為一個介入他人感情的第三者，卻使用許多「替對方著想」的語句，讓Soya的粉絲們看了對話截圖後都相當不滿，粉絲們氣到紛紛留言表示：「吐爛！不過恭喜撿到垃圾，加油！相信下一個也會跟你說心靈雞湯的」、「當別人第三者還要自以為打一堆雞湯內容騷擾受害者」、「妳男友我搶走了，這碗雞湯妳喝下去補補身體」、「大家不要再罵她了......我讚按不完了」、「你是不是覺得自己很善解人意？」、「知三當三，還有臉當初那麼多對話，以為自己是聖母嗎...」、「再私訊Soya時就有想過會公開此文章，所以每一字一句都筆錄到好好，只能說這根本就是茶中之王」、「你的每一字每一句都是在二次傷害對方，加害者到底有什麼資格講這些話啊。」不過，也有部分網友出面緩頰，認為男生劈腿也是有很大的問題，不應該砲火全對石靜。