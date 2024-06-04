古力娜扎暴瘦「骨頭全現形」！新疆女神憔悴近照惹心疼：快變骷髏
中國女星古力娜扎臉蛋精緻，出道後被封為「新疆維納斯」、「新疆女神」，超高顏值經常引發討論，先前她出席公開活動，被發現整個人瘦成一圈，古力娜扎原本就身材纖細，如今看起來像瘦過頭，幾乎是皮包骨，骨頭還明顯突出，讓粉絲十分擔心她的健康狀況，希望她多吃一點，直呼女神要變骷髏了。
記者吳昕蓓／綜合報導
古力娜扎日前出席活動，身穿紅色低胸平口禮服，露出整片性感鎖骨，她的臉上畫著精緻妝容，看起來氣質典雅大器，這組照片在微博上瘋傳，有網友發現，古力娜扎似乎是瘦過頭，不僅肩頸那塊的骨頭十分明顯，兩隻手臂更是瘦到像竹竿，就連她的上圍都變得平坦空蕩，整個人像骷顱頭一樣，讓粉絲相當心疼。
不少網友紛紛留言直呼，「為什麼女明星已經很瘦了還能肉眼可見瘦這麼多？而且想瘦就能瘦」、「太瘦真的不好看」、「這跟個骨頭架子似的」、「她瘦掉的肉是都到我身上來了嗎」、「快瘦成骷髏了」，然而也有網友客觀分析，「之前正常的時候說胖，現在又說太瘦，人家已經在調整了」、「關鍵是她瘦了臉也沒垮」。
事實上，古力娜扎一直以來桃花不斷，2022年七夕她被拍到和徐開騁過夜，誤當正宮張天愛的小三，當時她火速撇清和男方的關係，「不敢相信你是騙子。」去年（2023）8月又被直擊，已經感情空窗一年的她，帶男星秦亦銘回家，疑似從14年好友升格戀人，然而當時工作室卻闢謠：「美女單身。」感情生活讓外界霧裡看花。