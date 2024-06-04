新北國王董事長王文祥場邊抓狂！夢想家麥卡洛還原：他嗆我小Baby

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昨日比賽新北國王只要獲勝就可以晉級總冠軍賽，今年國王發生不少狀況，楊敬敏因外遇風波復出，加上國王還去打東超聯賽，洋將牧倫斯比賽中走人，加上戴維斯也因為家暴事件被禁賽，林書豪也因為誤用醫療行為，這都影響國王戰力。
新北國王董事長王文祥很熱愛籃球，還曾陪國王團隊到美國移地訓練，十分投入，目的當然是想要奪冠，想要證明不管是在商場還是球場都是第一。
王文祥之前在比賽前，就曾多次勉勵球員，並且十分激動，希望帶領大家可以拿下好成績，不過球場畢竟還是球員在打，過度言論，可能也會引發不必要衝突。
昨日第六戰，比賽來到最後2分鐘左右，新北國王董事長王文祥女兒因為跟麥卡洛有些言語交鋒，加上王文祥董事長也動氣，想要衝到場中理論，麥卡洛也火大反擊，比賽還因此暫停。
麥卡洛事後記者會表示：「他女兒出來嗆我打球像個嬰兒，然後還說那球不是犯規，我清楚地告訴她那絕對是個犯規。 然後他（王文祥）站起來說了些東西，我才不在乎你是誰，只要你嘴巴不乾淨，我都會回嗆，我身為男人也要出來保護自己才行。」
不過名人在場邊也是需要注意球場規範，根據美國職籃NBA的規定，球迷口出「穢言污語」，並涉及種族、人權、政治、性別等相關議題，就算是球團老闆，都有可能被請出場，另外其他不當行為，也有警衛馬上制止。