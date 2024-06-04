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新北國王董事長王文祥場邊抓狂！夢想家麥卡洛還原：他嗆我小Baby

▲新北國王老闆王文祥與夢想家洋將麥卡洛爆發衝突，兩人激烈爭執，還要大家拉開才能恢復比賽，但已經影響比賽進行。（圖／NOWnews資料照）
▲新北國王老闆王文祥與夢想家洋將麥卡洛爆發衝突，兩人激烈爭執，還要大家拉開才能恢復比賽，但已經影響比賽進行。（圖／NOWnews資料照）

記者吳政紘/綜合報導

PLG新北國王昨（3）日在主場新莊體育館出戰福爾摩沙夢想家，比賽來到第四節剩下2分多鐘，夢想家麥卡洛因為犯規跌倒在地，跟新北國王董事長王文祥引發嚴重口角，兩人幾乎差點上演全武行，不過好在聯盟人員跟其他球員勸阻下，才結束衝突，最終國王在林書豪狂轟33分情況下，以97:88勝出，系列賽4勝2敗挺進年度總冠軍賽。賽後麥卡洛被問到為何會跟對方發生口角，他表示：「對方女兒說我是個Baby，還說那球不是犯規，身為男人，我不會管你是誰，當你嗆了我，身為男人，我也會回應。」

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季後賽激烈　新北國王董事長王文祥很投入

昨日比賽新北國王只要獲勝就可以晉級總冠軍賽，今年國王發生不少狀況，楊敬敏因外遇風波復出，加上國王還去打東超聯賽，洋將牧倫斯比賽中走人，加上戴維斯也因為家暴事件被禁賽，林書豪也因為誤用醫療行為，這都影響國王戰力。

新北國王董事長王文祥很熱愛籃球，還曾陪國王團隊到美國移地訓練，十分投入，目的當然是想要奪冠，想要證明不管是在商場還是球場都是第一。

王文祥之前在比賽前，就曾多次勉勵球員，並且十分激動，希望帶領大家可以拿下好成績，不過球場畢竟還是球員在打，過度言論，可能也會引發不必要衝突。

昨日第六戰，比賽來到最後2分鐘左右，新北國王董事長王文祥女兒因為跟麥卡洛有些言語交鋒，加上王文祥董事長也動氣，想要衝到場中理論，麥卡洛也火大反擊，比賽還因此暫停。

麥卡洛事後記者會表示：「他女兒出來嗆我打球像個嬰兒，然後還說那球不是犯規，我清楚地告訴她那絕對是個犯規。 然後他（王文祥）站起來說了些東西，我才不在乎你是誰，只要你嘴巴不乾淨，我都會回嗆，我身為男人也要出來保護自己才行。」

不過名人在場邊也是需要注意球場規範，根據美國職籃NBA的規定，球迷口出「穢言污語」，並涉及種族、人權、政治、性別等相關議題，就算是球團老闆，都有可能被請出場，另外其他不當行為，也有警衛馬上制止。


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