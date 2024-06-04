2024大稻埕夏日節7/17登場！4場主題煙火、5場音樂展演時程一次看
「2024大稻埕夏日節」又將來了，臺北市政府觀光傳播局公布，「2024大稻埕夏日節」7月17日到8月10日於大稻埕碼頭（延平河濱公園3-5號水門）登場。且今年共規劃3場主題煙火秀及1場480秒情人節煙火秀，另有5場音樂展演活動，時程表一次看。
記者葉盛耀/綜合報導
觀傳局表示，「2024大稻埕夏日節」將於7月17日、7月24日、7月31日邀請人氣歌手演唱，並於晚間8點施放300秒煙火秀，璀璨臺北河岸；而最終場8月10日適逢七夕情人節，將施放長達480秒煙火秀，並搭配主舞台多組藝人輪番熱唱，與民眾一同享受浪漫熱情的情人節；此外，8月3日在大稻埕永樂廣場還有「經典情歌演唱會」及「大稻埕商圈限定文創市集」，一系列精采活動不容錯過。
觀傳局進一步說，活動期間（7月17日至8月10日）於大稻埕碼頭河岸（淡4-5號水門間），設置超過500公尺的燈飾妝點及裝置藝術，點亮河濱公園，民眾晚間漫步於水岸邊時可欣賞燈飾、拍照打卡。
觀傳局並強調，針對施放煙火造成活動周邊交通之衝擊，今年於活動規劃初期即與交通、警察相關單位研議，透過縮短活動天數、減少平日煙火施放次數，儘可能降低交通管制帶來的不便。觀傳局也說，預期將會有大量人潮參與，呼籲民眾多加利用大眾交通運輸工具前往，並留意活動日交管資訊。
另外，2024福隆國際沙雕藝術季也已開展，今年主辦單位與LINE FRIENDS合力打造台灣第一場以「LINE FRIENDS夏日明星派對」為主題的沙雕展，活動自即日起到10月13日於福隆海水浴場盛大開展，邀請超過15位國內外沙雕師，合力打造出45座主題沙雕，合計呈現超過40位人物形象角色。