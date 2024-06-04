中捷英雄表揚／高手在民間！短褲男空手道奪2刀助長髮哥脫身
中捷砍人事件17名英雄，10人今天接受台中市長盧秀燕表揚，二度奪下凶刀的短褲男透露，當時他看到兩個人抱著扭打，長髮哥臉上有傷，「我從求救眼神判斷他是受害者，3秒鐘奪下第一把菜刀」。練過空手道的他對大家喊「走開，我來對付他！」不料嫌犯拿第2把刀要繼續傷人，被其他人制伏後，短褲男以刀柄連敲9下，才讓嫌犯鬆手。
記者顏幸如／台中報導
521中捷砍人事件中二度奪刀的短褲男，勇猛行為令網友折服，今（4）日他穿著灰色T恤現身，掩不住精壯身材，接受表揚前媒體問是否有練過？他謙虛的說「年輕的時候學過一點點空手道啦！」
回憶當時情況，短褲男說，他見到長髮哥和嫌犯扭打在一起，一開始還無法判斷誰是加害者，心想自己手上有一個包包「就先去擋一擋，讓後面的人有機會逃」。當他接近兩人，發現長髮哥臉上有傷、「我看到他露出求救的眼神」，嫌犯拿刀的手快被長髮哥壓制，「我兩步過去、靠身奪刀，幸好摸到的是刀柄和刀背」，很順手的3秒鐘把刀搶過來。
短褲男說，一開始也是硬著頭皮，搶下菜刀後覺得應該要幫忙抵擋，否則其他人會很危險，「我叫他們走開，說我來對付他，結果他不來，低下身撿起第2把刀，又往前走！」短褲男追過去，當時黑衣大叔已經將洪嫌壓在門邊，短褲男用刀柄連敲5下，洪嫌還不放手，於是加大力道，敲到第9下終於鬆手，此時捷運列車已快駛到市政府站，眾人趕緊下車，他撿起刀子守在門口，不讓洪嫌有機會離開。