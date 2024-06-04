天空出現詭異黑雲！菲律賓火山噴發高達5000公尺 尚未疏散民眾
菲律賓位於火山和地震活動活躍的太平洋火環帶（Pacific Ring of Fire），偶爾會出現地震或是火山噴發，昨（3）日菲律賓中部一座火山噴發，火山煙流直衝天際高達5000公尺，被路人們拍照後上傳到社群平台，許多網友第一次看到詭異黑雲，感到十分驚嚇。
國際中心賴正琳／綜合報導
綜合外國媒體報導，菲律賓中部內格羅島（Negros）上的坎拉翁（Kanlaon）在3日晚間7時噴發，菲國當局目前已提高警戒層級，並建議當地居民戴面罩以確保安全。一名目睹噴發狀況的居民艾尚提斯塔胡（ Ethan Asentista-Khoo）告訴法新社記者：「爆發時，我們聽到像打雷的聲音。火山口有像火的東西，持續大約1至2分鐘，我沒看到岩漿或岩塊流出。」
菲律賓當局警告民眾要做好防範措施，同時推估火山可能會進一步地爆發。菲律賓火山與地震研究所（Phivolcs）表示，橫跨東內格羅斯省和西內格羅斯省的活火山坎拉翁山爆發，目前的警報級別為5級，暫未建議居民撤離。
坎拉翁火山是菲律賓的活火山之一，最近一次噴發是在 2017年12月。菲律賓火山與地震研究所主任巴科爾3日指出，火山腳下有一個長達四公里的危險區，但該機構尚未建議居住在該區域附近的居民撤離。