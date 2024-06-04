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酒後閒聊爆肢體衝突！新莊醉男遭安全帽狠砸頭　嫌犯2小時後遭逮

▲新莊醉男遭路人拿安全帽狠砸頭，嫌犯已遭逮捕。（圖／翻攝畫面）
▲新莊醉男遭路人拿安全帽狠砸頭，嫌犯已遭逮捕。（圖／翻攝畫面）

實習記者／張保羅

昨（3）日下午，新北市新莊區四維路150巷爆發一起街頭鬥毆事件，一名37歲田姓男子酒後徘徊在路邊，見到27歲潘姓男子與友人在閒聊，主動上前加入話題，雙方卻意外發生口角，潘男火大拿起安全帽猛砸田男頭部，造成多處挫傷。事後，田男前往警局報案，光華派出所員警於案發兩小時後將潘男逮捕到案。

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▲新莊醉男遭砸頭。（圖／翻攝畫面）
▲新莊醉男遭砸頭。（圖／翻攝畫面）
昨日晚間，有民眾於臉書社團「愛新莊我是新莊人」發布一則影片，影片中可見潘男以安全帽毆打田男，員警獲報後火速抵達現場，不過當時雙方都已離開。晚間7時30分，田男至派出所報案，經調查後發現是田男酒後看到潘男與友人在路邊閒聊，主動搭話遭拒，在不滿之下對潘男嗆聲，才引起這場糾紛。

事後，光華派出所員警調閱監視器，循線追查潘男蹤跡，只花兩小時就將潘男追捕到案。全案將依傷害罪嫌，將潘男移請新北地檢署偵辦。

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