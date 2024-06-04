孫家親友曝「孫安佐被下的不是蠱」！揭泰國內幕：他才會求助爸媽
資深藝人狄鶯與孫鵬的兒子孫安佐在七年前於美國賓州就讀高中時，因為持有大量槍械跟彈藥，還揚言要對學校進行恐怖攻擊，導致他被關押了238天才遭遣返回台。而孫家友人透露，孫安佐自從那之後狀態就變得很不好，家裡的氛圍也都是維持表面上的和平，實際上則是暗潮洶湧。孫家親友也指出，「其實孫安佐被下的不是蠱，而是其他不明物」，才會導致他要向在台灣的爸媽求援，引起外界高度關注。
記者洪生儒／綜合報導
孫安佐這一次在泰國出事，狄鶯先前受訪時曾透露孫安佐是經由阿乃介紹，去替四海幫當翻譯，沒想到在泰國被「下蠱」，才會發生那些神智不清、鬧事的情況，而始作俑者正是阿乃所介紹的「四海幫子軒」，讓狄鶯氣憤表示：「他讓我兒子變這樣，我跟他沒完！」
根據《鏡週刊》報導，孫家親友透露，孫安佐被下的不是蠱，是其他不明物，才會讓他需要向在台灣的爸媽求援，加上孫安佐堅稱「自己被下蠱」、「警察跟巫醫一起竊取能量」、「整個普吉島很像一個實境秀，以我為中心，皇室、警察、巫醫都參與我泰國的事」，整起事件相當複雜。而報導中也指出，孫安佐目前種種看似情緒不穩定的狀態，其實都跟戒斷症狀有關。
據了解，戒斷症狀除了會身體不適之外，還會感到噁心、嘔吐、精神恍惚、眩暈、焦慮等情況發生，有部分的人在戒斷症狀發生時，會出現胡言亂語、失去方向感、行動不協調、失去性慾或是性能力等情形。
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