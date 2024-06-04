罰中天60萬卻不罰三立！謝龍介痛罵NCC雙標：最後都會迴向賴清德

民進黨政策會執行長王義川日前在三立新聞台爆料，透過手機基地台的數據分析社運人士的年齡，並斷言這群人不是「小草」，不過他事後改口，自己手上沒資料，「去到現場用膝蓋想也知道」。NCC主委陳耀祥說，每個名嘴的行事風格，他予以尊重。國民黨立委謝龍介不滿，他在中天爆一樣的料，中天卻被NCC罰60萬，痛罵NCC雙標。 我是廣告 請繼續往下閱讀 謝龍介在臉書說，他之前接獲看不下去的「深喉嚨」爆料，並在中天節目上引述質疑民進黨動用電信基地台，結果NCC追殺他與中天，還以新聞未查證為由，罰款中天60萬元，換成王義川在三立講同樣的事，陳耀祥就換了一張慈眉善目的臉，說這是個人風格？中天電視要罰錢，三立電視就沒事？謝龍介說，其實陳耀祥任期快要屆滿下課，他也不想再對陳耀祥多費唇舌。「監控人民，警總復辟，民進黨要對全國百姓交代，開罰雙標，綠能你不能，民眾看在眼裡，幹譙在心裡，最終也會迴向總統賴清德。」國會改革要釋憲！郭正亮：若全都遭宣告違憲 支持砍光司法院預算這檢察官害段宜康要吞曲棍球！監察院二度彈劾 再遭懲戒法院打臉快訊／《再生醫療法》三讀！嚴禁非醫療機構執行 最重可罰2千萬挺賴清德兩岸論述被嗆 黃暐瀚不忍了：我哪裡對不起中華民國？