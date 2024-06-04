《如懿傳》舒妃成浪姐黑馬！超狂唱功曾上《康熙》小S點評超直接
女星陳昊宇以《如懿傳》舒妃一角走紅，頂著《華人星光大道3》冠軍頭銜，在《乘風2024》成為節目黑馬，她也曾經上過《康熙來了》，小S對她的歌聲讚譽有加。
記者李欣容／綜合報導
陳昊宇因《乘風2024》受到討論，過去她曾參加《華人星光大道3》，當時和其他選手一起上節目《康熙來了》宣傳，小S猜陳昊宇的聲音應該是有質感的文青路線，陳昊宇以一首〈想自由〉PK掉唱將田育慈，洪敬堯誇她歌聲有故事，袁惟仁也選陳昊宇，小S也難得收起犀利評論，微笑點頭表示，「我也是。」
後來陳昊宇又演唱〈眼淚〉、〈葉子〉、〈我好想你〉接連PK掉幾位選手，這時許常德怕她太像范曉萱，要她唱歌情緒不要那麼澎湃，她馬上就改變唱腔，讓小S和蔡康永誇她機靈、歌路多，耳根子還軟，節目結尾，蔡康永問，如果再有機會聽一次要選誰，小S選了陳昊宇，在她唱了〈我離開〉之後，小S再度點頭表示滿意，給予讚許，「很好聽！」最後陳昊宇也獲得選秀節目冠軍。
而此次陳昊宇在《乘風2024》從初舞台光著腳唱〈野子〉，一直到節目後段，和《快樂女聲》劉忻合作〈過〉，與《中國好聲音》出道的實力派唱將袁婭維合作〈願與愁〉，歌聲醇厚完全不輸給一線歌手，不只是唱歌好聽，陳昊宇下了節目回宿舍狂嗑火鍋獎勵自己，還說，「一天過的這麼沉重，回來還不吃點讓人開心的東西！」就連素顏也沒在怕，反差萌讓觀眾都誇她實在太可愛。