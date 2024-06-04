中市清潔隊家具拆解　拾獲近40萬元及金鍊

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環保局表示，當日預約申請清運大型家具約70多件，木製家具會先集中暫置並由清潔隊員進行人工拆解，可燃物進焚化爐，鐵件則回收處理。蔡姓隊員在原篩分焚化處理暫置區突然發現有現金從中掉落，仔細搜查後發現衣櫃抽屜內有現金20萬元、1條約市價20萬元的金鍊、股票及存摺等物品。
環保局提到，因金額龐大擔心失主心急如焚，立即與警察局聯繫，警察局透過存摺資訊查詢、環保局翻閱當日民眾登記本，逐一篩選名單；經篩選後再進行地毯式訪問，並與水湳派出所比對查詢資料確認失主為徐先生，並點交歸還。
失主徐先生表示，這些物品是母親三年前過世留下來的，其中有一條金飾項鍊，近期整理遺物時始終找不到，原來是放在衣櫃的夾層中。他特別感謝清潔隊幫忙，讓這條紀念性的金鍊可以傳承。隊員歸還物品見到失主滿心歡喜找回母親遺物，在5月感恩月裡也倍感溫馨。
北屯區清潔隊長宋寶瑞表示，今年拆解家具拾金不昧已有4件，累計現金25萬元、金鍊、存摺、地契等皆物歸原主，同仁平時除維護環境市容外，也重視自身廉潔；將依該局清潔隊員工作規則及清潔隊拒收餽贈暨拾金不昧獎勵原則予以獎勵。
環保局長陳宏益補充，為減輕焚化爐負擔，須推動廢棄物減量及加強資源再利用，也因此讓廢棄家具有了新生命；堪用家具送環保局寶之林家具再生中心再利用，不堪使用的家具則暫置區隊，將金屬零件拆除後，廢木材送至環保局文山綠資材中心，並破碎為木屑供民眾領用。在推動環保業務時，還能幫市民找回長輩遺忘的財物，創造雙贏。