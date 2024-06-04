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感謝黃仁勳捐贈！賴清德出席電腦展喊投資台灣：政府會穩定供電

▲賴清德說，希望號召各位共同打造台灣成為AI的智慧島。（圖／總統府提供）
▲賴清德說，希望號召各位共同打造台灣成為AI的智慧島。（圖／總統府提供）

記者陳佩君／台北報導

2024台北國際電腦展COMPUTEX 今（4）日正式開展，總統賴清德也出席開幕典禮，他在致詞時表示，活動還沒開幕就是各方焦點，展期每一天都有巨星表演，包含全球科技界最具重量級巨星輝達黃仁勳、超微執行長蘇姿丰都來到台灣，「台灣的上空，可以說是光芒萬丈」；此外，賴也誓言要把台灣成為AI的智慧島，並分享3點具體措施，呼籲大家能投資台灣。

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第43屆台北國際電腦展盛大開幕，總計有來自36個國家、1500家國內外科技業者、4500個攤位參展，是全球前三大資通訊展覽，也是具全球指標性的創新產業展覽，本屆特色以「AI串連，共創未來」為主題，著重前瞻趨勢、科技發表、商機媒合、新創基地等目標，自2016年開辦的「InnoVEX新創展區」，已成為全球最具代表性的新創展示平台，今年更是聚集多國新創企業及ICT專業人士，匯聚全球豐富的創意產業資源和資金，促進跨國合作和創新能量的交流，為科技生態系統帶來嶄新動力。

賴清德致詞時表示，今年台北國際電腦展非常特別，還沒有開幕，就已經是各方矚目的焦點，主要原因當然是全球科技界最具重量級的巨星，都紛紛來到台灣，好比兩天前黃仁勳在台大體育場有一場座無虛席的演說，昨天AMD執行長蘇姿丰也做了一場精彩的演講，今天明天展期的每一天，都有巨星在表演，現在的台灣的上空，可以說是光芒萬丈。

賴清德提到，大家都知道全面數位化的時代已經來臨，而且人工智慧的革命性的發展絕對扮演關鍵的角色，台灣何其有幸有大家，共同努力的幾十年，也用你們幾十年的功力一舉把台灣推上了AI革命的中心點，讓台灣成為無名英雄，也讓台灣成為世界的支柱，「我們應該給自己熱烈的掌聲」。

賴清德說，希望號召各位共同打造台灣成為AI的智慧島，要做的事情當然很多，他也要在這裡提供三點基本工作，第一點，政府一定會穩定供電提供多元綠電，並且建立資料中心，屬於台灣的資料中心；第二點，會建置超級電腦，他要在這裡公開感謝黃仁勳，願意捐贈第一台超級電腦給台灣，也感謝台積電，每年願意支付營運的費用，未來必要來的話，政府也會投入，建立新的數量更符合需要的超級電腦，提供給產官學員使用，讓台灣的發展能夠持續發展下去。

第三點，賴清德提到，會持續培養人才，不管是ICT產業的人才、晶圓製造的人員、半導體的人才或人工智慧的人才，政府會持續培養，會投資培養人才，讓台灣成為人工智慧島，這個目標可以實現。

賴清德接續說，他也懇請大家也能夠做三件事情，第一件事情就是投資台灣，讓人工智慧在台灣能夠產業化、能夠持續發展；第二件事情，同樣也是投資台灣，讓人工智慧在台灣有更多的創新應用；第三件事情也是投資台灣，讓台灣的產業包括100多萬家的中小企業，也都能夠人工智慧化，讓台灣人工智慧島，不是只是一個概念性的目標，能夠實質的被台灣的經濟發展產生功用，讓人民的生活能夠更好。

據指出，開幕典禮眾星雲集，包括國內外各上市櫃公司、各國駐台辦事處、相關公協會等代表皆出席，賴清德亦到場，以行動支持台灣AI產業發展，而賴清德對發展台灣AI相關高科技、新創產業不遺餘力，520上任前就曾啟動一系列產業請益之旅，首站選擇半導體產業舉辦座談，並先後拜訪無人機、ICT、新創等產業；賴清德籌組的內閣團隊也以「AI內閣」著稱，強調以創新方式為國家做事、以創新行動拚經濟。

▲台北國際電腦展COMPUTEX 今（4）日正式開展，總統賴清德也出席開幕典禮。（圖／總統府提供）
▲台北國際電腦展COMPUTEX 今（4）日正式開展，總統賴清德也出席開幕典禮。（圖／總統府提供）

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