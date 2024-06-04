「倍數主題」刮刮樂來了！最高抱走30倍獎金 還有3個頭獎300萬
台灣彩券公司今（4）日一口氣推出3款全新「倍數主題」的刮刮樂新品，有機會刮出2倍、3倍、5倍、10倍、20倍，最高30倍獎金，總獎項超過514萬個，總獎金逾23.1億元，其中「無敵30倍」有超過42萬個獎金加倍機會，最高30倍，頭獎300萬元；「超級20倍」每張售價200元，超過36萬個獎金加倍機會，最高20倍，頭獎200萬元，而「幸運10倍」也超過33萬個獎金加倍機會，最高10倍，頭獎30萬元。
記者顏真真／台北報導
國際彩券發行機構針對在同一時間推出一系列不同售價但遊戲主題、票面設計與玩法具一致性的刮刮樂，稱為家族遊戲（family game），其中倍數跟數字的主題與玩法最受歡迎。
台彩今日首度一次推出「無敵30倍」、「超級20倍」、「幸運10倍」3款倍數主題的家族遊戲新品，票面分別採用熱情紅、貴氣紫、青春綠將象徵財富的金磚與金錢符號襯托得格外耀眼；刮開遊戲刮區後，只要任一個「您的號碼」對中「幸運號碼」即得對應的獎額，或是刮出一個倍數符號即得該符號對應獎額乘以該倍數之獎金。
鎮以「無敵30倍」刮刮樂來說，每張售價300元，超過42萬個獎金加倍機會，1500元以上的獎項超過37萬個，頭獎300萬元共3個，總中獎率31.01%；「超級20倍」每張售價200元，超過36萬個獎金加倍機會，1000元以上的獎項超過42萬個，頭獎200萬元共3個，總中獎率28%。
另一款「幸運10倍」每張售價100元，超過33萬個獎金加倍機會，500元以上的獎項超過36萬個，頭獎30萬元共3個，總中獎率25%，想要體驗倍數主題家族遊戲一次刮的超強魅力，可把握這次機會。