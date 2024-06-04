點名藍黨主席人選！黃暐瀚曝這3人合作放眼2028：就看能否壓朱侯
國民黨主席選舉即將於2025年登場，外界相當關注這個百年大黨接下來將由誰來領導。對此，資深媒體人黃暐瀚點名，現任國民黨主席朱立倫、新北市長侯友宜以及台中市長盧秀燕都有可能，他也特別點出盧秀燕和立法院長韓國瑜、副院長江啟臣這座「小窩」已經蓋好，3人一起放眼2028總統選舉的態勢已然清楚，後續就看3人的合作能否力壓「朱侯」。
記者王德蓉／綜合報導
黃暐瀚在臉書發文表示，離現在最近的是2025的國民黨主席選舉，除了韓國瑜因為身兼立法院長職務，不得參與黨務之外，朱立倫、侯友宜、盧秀燕，都有可能。他續指，前兩天朱立倫回母校建中演講，剛好那麼巧，有提問者直接問他2028如何承擔？朱立倫當場謙虛客氣，說要提最好的人選，但也不忘把現在國民黨「縣市最大黨」、「國會最大黨」的功勞，擺在自己身上。
至於侯友宜，黃暐瀚說，侯友宜最近議會備詢，被問政治議題的比例，遠遠多於過去幾年；外界原以為侯友宜沒有中央委員身份，沒資格參選黨主席，後來發現，身為執政縣市長，侯友宜具備「中評委」身份，可選黨主席，「如果還有延續政治力量的想法，明年選主席，算是一咖！」
而盧秀燕，黃暐瀚指出，盧秀燕在石岡的公托啟用儀式上脫口說到辦公托要一棒接一棒，看著身旁的江啟臣並當眾點名要他「接棒」。這是盧秀燕對於2026台中市長接班人選，講述得最清楚的一次，看來「韓江盧」這座「小窩」已經蓋好，透過某位與三人關係密切的機要幕僚穿針引線，韓國瑜當院長、江啟臣選台中、盧秀燕選主席，在一起放眼2028總統的態勢已然清楚，韓盧皆有機會，後續就看三人的合作，能否力壓諸侯（朱侯）。