韓國瑜勸藍委暫緩推動衝突法案？王鴻薇還原現場　曝他真實態度

點名藍黨主席人選！黃暐瀚曝這3人合作放眼2028：就看能否壓朱侯

▲黃暐瀚表示，盧秀燕（左）和韓國瑜（右）、江啟臣這座「小窩」已經蓋好，3人一起放眼2028總統選舉的態勢已然清楚。（圖／資料照片）
▲黃暐瀚表示，盧秀燕（左）和韓國瑜（右）、江啟臣這座「小窩」已經蓋好，3人一起放眼2028總統選舉的態勢已然清楚。（圖／資料照片）

記者王德蓉／綜合報導

國民黨主席選舉即將於2025年登場，外界相當關注這個百年大黨接下來將由誰來領導。對此，資深媒體人黃暐瀚點名，現任國民黨主席朱立倫、新北市長侯友宜以及台中市長盧秀燕都有可能，他也特別點出盧秀燕和立法院長韓國瑜、副院長江啟臣這座「小窩」已經蓋好，3人一起放眼2028總統選舉的態勢已然清楚，後續就看3人的合作能否力壓「朱侯」。

我是廣告 請繼續往下閱讀
黃暐瀚在臉書發文表示，離現在最近的是2025的國民黨主席選舉，除了韓國瑜因為身兼立法院長職務，不得參與黨務之外，朱立倫、侯友宜、盧秀燕，都有可能。他續指，前兩天朱立倫回母校建中演講，剛好那麼巧，有提問者直接問他2028如何承擔？朱立倫當場謙虛客氣，說要提最好的人選，但也不忘把現在國民黨「縣市最大黨」、「國會最大黨」的功勞，擺在自己身上。

至於侯友宜，黃暐瀚說，侯友宜最近議會備詢，被問政治議題的比例，遠遠多於過去幾年；外界原以為侯友宜沒有中央委員身份，沒資格參選黨主席，後來發現，身為執政縣市長，侯友宜具備「中評委」身份，可選黨主席，「如果還有延續政治力量的想法，明年選主席，算是一咖！」

而盧秀燕，黃暐瀚指出，盧秀燕在石岡的公托啟用儀式上脫口說到辦公托要一棒接一棒，看著身旁的江啟臣並當眾點名要他「接棒」。這是盧秀燕對於2026台中市長接班人選，講述得最清楚的一次，看來「韓江盧」這座「小窩」已經蓋好，透過某位與三人關係密切的機要幕僚穿針引線，韓國瑜當院長、江啟臣選台中、盧秀燕選主席，在一起放眼2028總統的態勢已然清楚，韓盧皆有機會，後續就看三人的合作，能否力壓諸侯（朱侯）。

綠版「馬王政爭」不是亂講的？他爆內幕：賴清德想讓這人當總召

黃仁勳來台掀旋風！郭正亮卻見「這件怪事」　親曝背後玄機

勸藍委暫緩推動衝突法案？郭正亮曝韓國瑜內心想法：要彰顯這件事

批民進黨成「新警總」　柯文哲改編名言：DPP is Watching You

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
跨世代