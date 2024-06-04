斥資320億美元！印尼新首都計劃負責人請辭 引發民眾質疑
印尼政府打算從雅加達遷都到努山塔拉（Nusantara），然而3日印尼國務秘書部突然宣佈新首都遷都計劃負責人請辭，且並未說明請辭原因。這項斥資320億美元的遷都計劃，預定在今年9月搬遷首批1.2萬名公務員，但這項計劃先前曾被兩度推遲，引發了人們對這項規模巨大計劃的質疑。
國際中心賴正琳／綜合報導
根據《羅盤報（Kompas）》，印尼國務秘書長帕第克諾(Pratikno)3日在總統府獨立宮(Merdeka Palace)宣佈負責人請辭的消息，並說：「總統已任命印尼公共工程暨住房部和農業副部長為代理部長和副部長。」
據悉，興建充滿雄心新首都的計畫正面臨缺乏私人資金。前亞洲開發銀行(Asian Development Bank)官員、原先擔任這項新首都計畫負責人的班邦(Bambang Susantono)和印尼建築師、前房地產開發商、前管理局副局長拉哈喬(Dhony Rahajoe)都在3日辭職，且並未對外受訪或說明原因。
現任印尼總統佐科威（Joko Widodo）即將卸任，他力推遷都計畫，希望藉此促進區域均衡發展，新首都努山塔拉以叢林生態聞名，同時也是紅毛猩猩的家。佐科威希望能解決首都雅加達人口過於膨脹的問題，並期盼遷都計畫能成為他卸任前的重大政績。