郭書瑤惡鄰醜聞纏身！房產代言告吹損失百萬 下一步行動曝光
藝人郭書瑤（瑤瑤）上（5）月27日遭爆料「惡鄰醜聞」，拖欠每個月4100元的管理費用，還將社區催款她的公告撕毀，人設一夕之間崩壞，遭到外界砲轟，先前她出席節目記者會，提及此事直言工作沒有受到影響，如今卻被爆料，她有價值百萬酬勞的房產廣告沒了，且接下來將飛往中國，參加《浪姐5》的復活賽。
記者吳昕蓓／綜合報導
郭書瑤先前遭爆料，時常拖欠管理費用，最嚴重甚至遲了1年不繳，欠下4萬9000多元，甚至將社區催款她的公告撕毀，脫序行徑全被監視器拍下，頓時讓她成為眾矢之的，她在醜聞爆發2日後，如期出席節目記者會，不斷向外界道歉，「因為我個人的生活習慣，造成這些困擾真的很抱歉」，直言工作沒有受到影響，一度眼眶泛紅，強調不會再犯。
據《鏡週刊》報導，節目記者會當天，郭書瑤和電視台高層、郭台銘夫人曾馨瑩錯開時間出場，疑似遭切割，但緯來電視強調絕無此事，儘管郭書瑤當天聲稱工作沒有影響，卻被爆料有個房產廣告邀約在風波爆發後已經告吹，儘管還不知道新人選是誰，但估計會讓郭書瑤損失百萬元。
事實上，在「惡鄰醜聞」曝光後，郭書瑤就透過經紀人道歉，「因為工作忙碌、常常飛海外工作，不在台灣，而疏忽沒有把日常生活事務處理好，但無暇不是理由，我已深自檢討，用最快速度處理完畢。」而她接下來似乎也將飛到中國，再度參加陸綜《浪姐5》的復活賽。