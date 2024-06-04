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塞爾提克與獨行俠誰奪冠？魔術強森較看好綠衫軍：他們理應拿冠軍

▲NBA總冠軍賽首戰G1，即將在本週五（7）日正式點燃戰火，將由東區頭號種子塞爾提克交手西區勁敵獨行俠，魔術強森稍早則發布分析，他表示塞爾提克理應贏下今年的總冠軍。（圖／美聯社／達志影像）
▲NBA總冠軍賽首戰G1，即將在本週五（7）日正式點燃戰火，將由東區頭號種子塞爾提克交手西區勁敵獨行俠，魔術強森稍早則發布分析，他表示塞爾提克理應贏下今年的總冠軍。（圖／美聯社／達志影像）

記者陳品翔/綜合報導

NBA美國職籃總冠軍賽首戰G1，即將在本週五（7）日台灣時間早上8：30正式點燃戰火，由東區強權波士頓塞爾提克對決西區勁敵達拉斯獨行俠，雙方在陣容上各自具有優勢，眾多專家也認為雙方的實力可說是「五五波」，誰能拿下今年的NBA總冠軍備受外界關注。然而「魔術師」魔術強森（Magic Johnson）稍早進行分析，他認為塞爾提克理應拿下今年的總冠軍，但他也認為獨行俠絕對有機會。

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2支球隊都有超級球星　但魔術師認為塞爾提克天賦更好

Magic Johnson首先提到，2支球隊都有超級球星坐陣，「2支球隊都有2位超級巨星，獨行俠擁有Luka Doncic和Kyrie Irving；至於塞爾提克則擁有Jayson Tatum和Jaylen Brown。但總體來說，當你考慮到球隊的天賦時，我認為塞爾提克更勝一籌，他們擁有系列賽中的2名最佳球員，Jrue Holiday和Derrick White，如果Kristaps Porzingis能夠上場，他將成為第3位。」

塞爾提克理應贏得今年的總冠軍，但我曾見過最有天賦的球隊失利。還記得2004年湖人和活塞的總冠軍賽嗎？Chauncey Billups、Richard Hamilton和Ben Wallace，擊敗了我那支擁有4名名人堂球員的湖人隊。」Magic Johnson說到。

至於獨行俠有無機會贏下，他則說：「獨行俠絕對也有機會贏得總冠軍，因為他們現在的狀態很火燙，而且打得很有信心和氣勢。Luka和Kyrie不會像對陣灰狼時那樣，在防守端找時間休息，因為塞爾提克的每個先發球員都有得分威脅。」

總冠軍賽勝出要素為何？　他點名內線是關鍵

而總冠軍賽勝出的關鍵，Magic Johnson最後則表示：「內線得分最多、籃板優勢最大、失誤率最低的球隊，將贏得這輪系列賽。」


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