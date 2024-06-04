塞爾提克與獨行俠誰奪冠？魔術強森較看好綠衫軍：他們理應拿冠軍

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Magic Johnson首先提到，2支球隊都有超級球星坐陣，「2支球隊都有2位超級巨星，獨行俠擁有Luka Doncic和Kyrie Irving；至於塞爾提克則擁有Jayson Tatum和Jaylen Brown。但總體來說，當你考慮到球隊的天賦時，我認為塞爾提克更勝一籌，他們擁有系列賽中的2名最佳球員，Jrue Holiday和Derrick White，如果Kristaps Porzingis能夠上場，他將成為第3位。」
「塞爾提克理應贏得今年的總冠軍，但我曾見過最有天賦的球隊失利。還記得2004年湖人和活塞的總冠軍賽嗎？Chauncey Billups、Richard Hamilton和Ben Wallace，擊敗了我那支擁有4名名人堂球員的湖人隊。」Magic Johnson說到。
至於獨行俠有無機會贏下，他則說：「獨行俠絕對也有機會贏得總冠軍，因為他們現在的狀態很火燙，而且打得很有信心和氣勢。Luka和Kyrie不會像對陣灰狼時那樣，在防守端找時間休息，因為塞爾提克的每個先發球員都有得分威脅。」
總冠軍賽勝出要素為何？ 他點名內線是關鍵
而總冠軍賽勝出的關鍵，Magic Johnson最後則表示：「內線得分最多、籃板優勢最大、失誤率最低的球隊，將贏得這輪系列賽。」