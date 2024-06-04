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黃仁勳招台灣千名工程師！文組哀嚎「有機會嗎」　內行揭現況點頭

▲輝達執行長黃仁勳近日宣布，未來5年內將在台灣招募千名工程師，引起網友們熱議，不少人感嘆「又沒文組的份幫QQ」。（圖／記者陳明中攝）
▲輝達執行長黃仁勳近日宣布，未來5年內將在台灣招募千名工程師，引起網友們熱議，不少人感嘆「又沒文組的份幫QQ」。（圖／記者陳明中攝）

記者賴禹妡／綜合報導

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳近日宣布，未來5年內將在台灣招募千名工程師，引起網友們熱議，不少人感嘆「又沒文組的份幫QQ」。不過，就有一名網友直言，其實可以自學當軟體工程師，未必要拼命考研究所，雖然人力銀行指出，若想進入指標企業擔任軟體工程師，恐怕學歷在第一關就會被篩掉，但其實全台大專院校現今開設越來越多AI相關課程，且連人文科系也有，因此文組正在慢慢跨領域進入AI世界。

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黃仁勳近日受訪時透露，輝達未來5年內將在台灣設立一個大型中心，並雇用至少1000名工程師，只是目前選址上還未做決定，因此仍在尋覓足夠廣闊土地能蓋總部。對此，就有一名網友發文直言，透過自學也可以當軟體工程師，不一定要拼命考研究所，因此不如大學爽玩四年，選自己有興趣的科系即可。

▲竹科工程師們除了高薪，也有分紅股票，就有網友好奇「竹科人有錢，又有一堆消息，為何都沒有炒股大戶」。（示意圖／翻攝pixabay）
▲一名網友發文直言，透過自學也可以當軟體工程師，不一定要拼命考研究所。（示意圖／翻攝pixabay）
貼文曝光後，立即引起網友熱議，「工程師也有上百種低階的，當然非本科也有機會當」、「自學跟上課程的出來幾乎都是比較低階的職缺」、「一般資工人也沒有到那麼強啦，轉職仔認真點很快也追得上」。1111人力銀行公關經理曾仲葳則坦言，稍具知名度的科技大廠釋出的徵才條件，都以研究所學歷為基本求職門檻，因此要進入指標企業擔任軟體工程師，恐怕第一關就會被篩掉。

黃仁勳強調人人都能參與AI盛會

不過，黃仁勳曾在2024世界政府峰會上高喊，「我們的任務，就是創造出讓所有人不用學程式，也能使用的運算科技，程式語言是人性化的，現在全世界的每個人都能是程式設計師，這就是AI帶來的奇蹟」，強調人人都能參與這場AI盛會，「那些了解專業領域知識的人，不管是數位生物學、青年教育、製造業或農業，隨時都能運用AI科技。」

▲輝達執行長黃仁勳在峰會談話中，被問到未來該專攻哪一門學問？他認為計算機的時代已逝，「下一個黃金賽道是生命科學」。（圖／美聯社／達志影像）
▲黃仁勳曾在2024世界政府峰會上強調，人人都能參與這場AI盛會。（圖／美聯社／達志影像）
文組逐漸踏入AI領域

而ChatGPT帶領AI人工智慧掀起國際風潮，全台各大專院校也因此開出超過300門AI相關課程，且連人文科系也有。台大文學院今年就特別邀請電機系教授李宏毅開設「生成式人工智慧導論」，且開放加簽，台大中文系主任劉正忠指出，這是文學院首次嘗試跨域銜接人工智慧領域，意外發現許多文科生其實對相關知識很有興趣，第一堂課座位就爆滿。

不只台大，清華大學也新開5門課程，讓主修中文、歷史、教育、法律、管理的學生也能善用AI工具。清大教務長巫勇賢表示，文組學生擅長區塊包含語言文字分析、評估社會影響、開發教學科技、優化政策機制等，讓AI更適切地為人所用。

另外，台灣師範大學新增「AI跨域應用研究所」、彰化師範大學新增「人工智慧科技應用碩士學位學程」、銘傳大學還將「資訊傳播工程學系」更名為「人工智慧應用學系」，都可以看出全台大專院校的教育體系都正在讓文組也踏入AI領域。

▲台大校門。（圖／記者李琦瑋攝，2022.08.15）
▲台大文學院今年就特別邀請電機系教授李宏毅開設「生成式人工智慧導論」，且開放加簽。（圖／記者李琦瑋攝）

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