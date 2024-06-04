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2024 COMPUTEX今日盛大開展！匯集歷屆最多CEO開講　掀全球AI狂潮

▲外貿協會董事長黃志芳表示，今年COMPUTEX有超過1500家科技公司參展。（圖/貿協提供）
▲外貿協會董事長黃志芳表示，今年COMPUTEX有超過1500家科技公司參展。（圖/貿協提供）

記者魏妤庭／台北報導

2024台北國際電腦展（COMPUTEX）今（4）日正式開跑，稍早舉行開幕典禮，總統賴清德、總統府秘書長潘孟安、經濟部長郭智輝、中華民國對外貿易發展協會董事長黃志芳、台北市電腦商業同業公會理事長彭双浪、數位發展部長黃彥男等貴賓親臨開幕典禮現場，共同揭開COMPUTEX序幕。

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COMPUTEX於6/4到6/7間在南港展覽館一館、二館盛大舉行，今早舉行開幕典禮，賴清德除了肯定台灣AI半導體發展，強調投資台灣讓人工智慧留在台灣，致力將台灣打造成AI智慧島外，也提到COMPUTEX還沒開幕就已經是萬眾矚目的焦點，因為不少重量級巨星都在台灣，包含輝達執行長黃仁勳、AMD董事長暨執行長蘇姿丰的演講，都讓台灣上空光芒萬丈。

郭智輝則表示，今年COMPUTEX預告AI世代來臨，經濟部將協助企業設置廠商、系統研發，加速產業對科技的突破，並喊話國外企業迎戰全球供應鏈模組，台灣是有備而來。同時提到會協助企業海外佈局，降低海外拓展的障礙。

黃志芳表示，COMPUTEX今年有1500家科技公司參展，而與COMPUTEX同步舉辦的InnoVEX新創展會，今年聚焦AI、智慧移動、半導體應用、綠色科技等4大創新主軸，吸引超過30個國家、近400家新創公司參加，創下參展國家數量歷史新高紀錄。

COMPUTEX今年以「AI串聯、共創未來(Connecting AI)」為主軸，展出AI、5G、智慧車、新創等軟硬實力，同時舉辦多場主題演講，邀請蘇姿丰、黃仁勳、英特爾執行長Pat Gelsinger、聯發科技副董事長暨執行長蔡力行、美超微創辦人、總裁暨執行長梁見後等，為歷屆以來最多CEO、副總裁開講的一屆。

COMPUTEX除了舉辦採購洽談會、主題導覽、新創競賽發表會等活動外，外貿協會表示，今年發揮創意進行跨界合作，包含與台北101合作點燈行銷，讓COMPUTEX登上台灣最高建築，並與知名糕點品牌在展場設立Hospitality Lounge，與台灣選物店、乖乖共同開發展覽周邊商品，讓參觀者體驗台灣好客精神及在地文化。

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