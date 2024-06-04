又是酷澎！「韓式辣椒粉」檢出3種農藥超標 108.9公斤全退運銷毀
酷澎又出包！知名電商平台「酷澎」（Coupang）進口販售的「韓式辣椒粉」，遭衛福部食品藥物管理署檢出農藥殘留含量不符規定，檢出殘留農藥氟尼胺0.17 ppm、依芬寧0.37 ppm、得克利1.3 ppm，不符合規定的108.90公斤全依規定退運或銷毀。
記者林莞茜／綜合報導
食藥署今（4）日公布最新邊境檢驗不符合食品資訊名單，其中由韓國出口「韓式辣椒粉(8809002414714 SUNVILLAGE KOREAN PEPPER POWDER (THICK POWDER TYPE))」檢出農藥殘留含量不符規定，依據「農藥殘留容許量標準」，農藥得克利容許量為1.0 ppm、氟尼胺定量極限為0.05 ppm、依芬寧為不得檢出，但卻被檢出殘留農藥氟尼胺0.17 ppm、依芬寧0.37 ppm、得克利1.3 ppm，不符合食品安全衛生管理法第15條規定，因此全數一規定退運或銷毀。
食藥署指出，自去年11月27日起至今年5月27日止，邊境受理韓國辣椒粉報驗批數為43批，檢驗不合格批數為6批，不合格率13.95%，多為農藥殘留不合格，包括得克利、氟尼胺、依芬寧等，食藥署已在今年4月12日行文通知韓國，要求於5月27日前提出書面資料說明不符合原因，及改善或預防措施，韓方則稱尚在調查中，資料將延至6月30日提供。
除韓國辣椒粉外，食藥署也檢出印尼出口「白胡椒(WHITE PEPPER)」檢出農藥殘留含量不符規定，以及印度出口「芝麻(Z BLACK SESAME SEED)」檢出農藥殘留含量不符規定，不符合商品均已依規定退運或銷毀。