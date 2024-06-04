天氣預報／周三起雨區擴大！端午連假「又悶又熱」 降雨熱區出爐
今（4）日水氣稍微增加，午後各地還會有局部零星短暫降雨的情況，中央氣象署提醒，明（5）日「華南雲雨區東移」，降雨範圍會明顯增加，到週五（6/7）前全台都不定時會有短暫陣雨，屬於「時雨時晴」的天氣狀態，週末開始的端午連假天氣則較悶熱，降雨集中在南台灣，其它地區則在午後會有雷陣雨。
記者張志浩／綜合報導
氣象署簡任技正伍婉華說明，上週末替台灣帶來大量降雨的鋒面已離開，但華南地區目前有新一道「滯留鋒面」發展，其中雲氣正在集結發展，並隨著氣流往台灣移動，明天開始至週五，台灣附近水氣偏多，西半部降雨區域較廣泛，各地小心有短暫陣雨，東半部有局部短暫陣雨。
伍婉華指出，週五至週六環境會再度出現變化，台灣附近的風場將漸轉爲「偏南風」，並帶來暖濕的水氣，對流發展會較旺盛，因此端午連假期間，南部和東南部地區，整天都會「時雨時晴」，有對流時下雨、對流離開時放晴，北台灣、東部則是中午過後會有雷陣雨。
氣溫方面，伍婉華提及，明天開始到週六氣溫偏暖，中南部高溫約攝氏30至31度，北部、東半部約攝氏27至28度，值得關注的是，端午連假體感會較悶熱，包括北部、中南部的高溫都可達攝氏32度，東半部攝氏31度，連假後半期「西南風」逐漸增強，花東地區可能容易有焚風。