黃仁勳掀AI熱潮！AI PC是什麼、和傳統電腦哪裡不同　功能報你知

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簡單說，AI PC可以想像成是一台「非常聰明」的電腦，它可以「理解」你的需求，而且回應速度很快，像是播放你想要的音樂，聽懂你搜尋的內容並延伸相關內容，還能自動整理大量的文件，以及認得你的喜好。
🟡AI PC的定義
如果要定義AI PC，資策會產業情報研究所（MIC）資深產業分析師黃馨指出，最關鍵要素是必須具備「NPU」，可以不用連上網路，在電腦上執行「生成式AI」。而微軟提出AI PC的最新定義有三點：1、能支援旗下Copilot AI功能的電腦機種，算力至少40 TOPS以上，如果離線使用Copilot的機種，算力要45 TOPS以上；2、記憶體容量也至少有16GB；3、儲存容量至少256GB。
編按：「算力」是指通過對訊息、數據進行處理，實現目標結果，目前算力常用TOPS（每秒1兆次操作）為單位。
🟡什麼是NPU？
以往電腦會看CPU處理器，電玩大量興起GPU也成為關鍵；AI PC則還要看「NPU」，即是神經處理單元（Neural Processing Unit），是一種專門設計來加速人工智能和機器學習任務的處理器。可以想像是專門用來幫助電腦快速解決與人工智慧有關的問題，就像是電腦的大腦中的超級助手，幫助電腦變得更聰明、更快。
🟡電腦一定要有NPU才能跑AI嗎？
其實一般電腦也能跑AI模型，但有了NPU的AI PC，速度會更快且更省電，以及AI生成出來的精緻度。雖然NPU專門設計用來加速人工智慧和深度學習，可以顯著提高AI模型的訓練和推理速度，但AI任務也可以在其他類型的硬體上運行。