梁云菲昔私密片外流！被截圖酸「鼻孔很乾淨」痛斥：我很努力翻篇
「國光女神」梁云菲去年4月爆出私密片外流，她承認影片裡的人是自己，不過已經是5、6年前的事，當時只是跟單身男在試車，沒料到影片會外流， 事到如今她早已坦然面對，還能上節目談及此事。今（4）日她在Threads分享看到「爆廢1公社」，有網友還在拿外流影片酸她，她苦嘆：「我很努力把它翻篇。只是不時還是會有惡意的人，一直提醒著我這件事情與傷害，我不懂意義為何？」
記者薛羽彤／綜合報導
梁云菲去年4月突然被爆出私密片外流，她承認片中主角是她，不過時間點已是5、6年前的事，雙方都是單身單純「試車」而已。影片流出後，當時她詢問男方，對方矢口否認私下外流影片，表示沒有給任何人看，手機也不曾送修；梁云菲事後也硬起來提告惡言攻擊及轉傳影片的網友。
事到如今一年多過去，梁云菲今日在Threads分享「爆廢1公社」的截圖，照片是她被外流影片的畫面，網友寫著「梁云菲的鼻孔很乾淨，一根鼻毛都沒有」，暗示看過她外流的私密片。梁云菲無奈表示「影片外流事件對我來説已經過去了， 我很努力把它翻篇。 只是不時還是會有惡意的人，一直提醒著我這件事情與傷害，我不懂意義為何？這樣貶低別人，能讓自己在網路上得到優越感嗎？我覺得他們好像蒼蠅。」
梁云菲坦言有人覺得公眾人物賺錢很容易， 有人覺得公眾人物就該以身作則有社會責任，「那有人去思考過，公眾人物到底承擔了多少社會給的暴力。」梁云菲表示對世界失望了很多次，「但我還是相信，只要自己改變心態，一切的發生除了皆有特別原因外，都算是自己的課題與考驗。」她也藉此事件，使自己內心變得更強大，更加豁達與淡然。