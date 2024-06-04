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洋基包辦單月投打MVP！法官狂敲14發全壘打　Gil飆出44K奪6勝0敗

▲紐約洋基球星「法官」Aaron Judge在5月繳出3成61打擊率，且敲出14發全壘打，貢獻27分打點，超狂表現也獲選美聯單月MVP。（圖／美聯社／達志影像）
▲紐約洋基球星「法官」Aaron Judge在5月繳出3成61打擊率，且敲出14發全壘打，貢獻27分打點，超狂表現也獲選美聯單月MVP。（圖／美聯社／達志影像）

記者林之越/綜合報導

洋基包辦單月投打MVP！美國職棒大聯盟官方在今（4）日公布單月個人獎項，戰績在5月一路狂飆的紐約洋基也包辦了美聯的投打獎項。球星「法官」Aaron Judge單月狂敲14轟，成為5月MVP，而火球男Luis Gil則是6場先發出賽都奪勝，狂飆44次三振，收下5月最佳投手獎項

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洋基投打俱佳　法官甦醒「升堂」

對於洋基球迷來說，今年5月是個開心的月份，打線主力Aaron Judge在開季一度打擊率下探2成，但近期漸入佳境，繳出昔日怪物等級表現。攤開Aaron Judge在5月份的數據，打擊率來到3成61，上壘率4成79，而最驚人的是高達9成18的長打率，堪稱是所有投手的惡夢

另外，Aaron Judge單月也敲出14轟，貢獻27分打點，在全壘打排行榜一路飆升，以總計21支全壘打穩居龍頭，超越開季以來的領跑者Gunnar Henderson、Kyle Tucker等人。

投手部分，以火球著稱的Luis Gil在5月同樣也是大殺四方，先發出賽6場皆是優質先發，且都奪下勝投，單月防禦率更是只有0.7，甚至在5月19日面對芝加哥白襪的比賽中，狂飆出14次三振，儼然代替Gerrit Cole成為球隊中的王牌。

▲洋基火球男Luis Gil在5月大殺四方，先發出賽6場全部都奪下勝投，單月防禦率更只有0.7。（圖／美聯社／達志影像）
▲洋基火球男Luis Gil在5月大殺四方，先發出賽6場全部都奪下勝投，單月防禦率更只有0.7。（圖／美聯社／達志影像）
Harper手感加溫　老將Sale回春

洋基包辦美聯投打獎項，而國聯MVP則是由手感加溫的費城人強打Bryce Harper拿下，就像Aaron Judge一樣，4月打擊成績平平的Bryce Harper在進到5月後彷彿熱機完成，單月繳出打擊率3成13、上壘率4成07、長打率5成83的打擊三圍，獲選5月的國聯MVP

國聯最佳投手部分更讓人驚喜，由老將Chris Sale獲獎，在轉戰亞特蘭大勇士後，Chris Sale身手回春，5月的5次先發全都繳出優質先發，奪下5場勝投，總共主投32局送出45次三振，每場都飆出8次以上三振，防禦率也僅有0.56



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