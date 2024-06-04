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「館長」陳之漢挨告！直播痛批Emma性騷男教練　二審判無罪定讞

▲「館長」陳之漢開直播爆料前員工Emma，疑性騷擾男健身教練被開除，遭艾瑪提告加重誹謗，並提出民刑事訴訟。（圖／ NOWnews資料照）
▲「館長」陳之漢開直播爆料前員工Emma，疑性騷擾男健身教練被開除，遭艾瑪提告加重誹謗，並提出民刑事訴訟。（圖／ NOWnews資料照）

實習記者／張保羅

網紅「館長」陳之漢於2019年2月間，開直播爆料前員工「艾瑪(Emma)」，疑似性騷擾男健身教練而被開除，遭艾瑪提告加重誹謗，並提出民刑事訴訟。檢調偵查後，認為「館長」陳之漢涉及「加重誹謗罪」，因此依法提起公訴、求刑4個月。案經法院一審判決無罪，本月4日上訴高院二審，維持無罪判決。

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▲館長陳之漢23日到高等法院出庭（圖／記者潘千詩攝，2023.10.23）
▲「館長」陳之漢開直播爆料前員工Emma，疑性騷擾男健身教練被開除，遭艾瑪提告加重誹謗，並提出民刑事訴訟。（圖／ NOWnews資料照）
據了解，艾瑪於2019年1月28日，在網路上PO出影片，抱怨任職館長的成吉思汗俱樂部期間，除了上班2小時，另有長達8小時的時間得負責掃地，甚至說「在成吉思汗健身館無法進步」。此番言論引起館長震怒，於2月3日、2月9日兩場直播時，怒斥艾瑪疑似因性騷男教練而遭其他公司開除，更嗆艾瑪「身體不是練的是整型做的」、「性騷擾男教練遭健身工廠開除」，更使用「破x、塑膠味」等字眼。

因不滿館長爆粗口痛罵，艾瑪提出民刑事訴訟，刑事部分，檢方認定館長確實觸犯「加重誹謗罪」，因此提起公訴，新北地院一審判處無罪。檢方上訴二審高院，館長委任律師指出，相關證人曾證實艾瑪對男教練有過不當行為，艾瑪本人也曾為該起性騷擾事件道歉過，因此絕非杜撰，也是可受公評之事。

民事部分，艾瑪向館長提出求償30萬元，法官認為館長用「破x、塑膠味」等字眼太過，因此判賠償10萬元。刑事部分本月4日上訴二審，高院根據艾瑪過去申請勞資爭議調解等依據，認定館長的陳述前有經過合理查證。因此駁回檢方上訴，判館長無罪，全案確定。

※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
 

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