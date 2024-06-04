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球迷「1句話」讓她超心寒！啦啦隊女神爆氣反擊：我們不是服務業

▲球迷說了「1句話」讓她理智線秒斷超心寒！啦啦隊女神小珍奶罕見爆氣發聲：「我們不是服務業。」（圖／小珍奶IG）
▲球迷說了「1句話」讓她理智線秒斷超心寒！啦啦隊女神小珍奶罕見爆氣發聲：「我們不是服務業。」（圖／小珍奶IG）

記者洪生儒／綜合報導

味全龍啦啦隊女神小珍奶（王芯羽）憑著甜美可人的臉蛋和魔鬼般的身材，獲得許多粉絲支持與喜愛，甚至還被封為「全糖女神」。近日小珍奶透過社群發文透露，球迷說了「一句話」讓她感到非常心寒，甚至罕見動怒表示：「我們的職業是展現我們的青春活力與熱情感染球迷！」希望來看球的人可以受到鼓舞，任何活動拍照會也都希望能跟大家更近距離的互動，並強調「我們不是服務業」來回應球迷傷人的話語，引起關注與討論。

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小珍奶透過Threads發文寫道：「我們的職業是展現我們的青春活力與熱情感染球迷，希望讓來看球的球迷們能受到我們的鼓舞一起熱情的為球員加油！任何活動拍照會也都是希望能跟大家更近距離的互動，讓球迷與我們之間有一些短暫的近距離互動時間。」說到這裡，小珍奶話鋒一轉強調表示：「我們不是服務業！什麼叫做『你花錢你付出我們就該給你服務業的笑容？ 』」聽到這句話，讓小珍奶內心理智線直接斷掉，也感到非常心寒，她認為「任何職業都該受到尊重」。

▲味全龍啦啦隊女神小珍奶（王芯羽）憑著甜美可人的臉蛋和魔鬼般的身材，獲得許多粉絲支持與喜愛，甚至還被封為「全糖女神」。（圖／小珍奶IG）
▲味全龍啦啦隊女神小珍奶（王芯羽）憑著甜美可人的臉蛋和魔鬼般的身材，獲得許多粉絲支持與喜愛，甚至還被封為「全糖女神」。（圖／小珍奶IG）
小珍奶坦言自己也很常聽到酸言酸語，像是「褪去啦啦隊身份你們不過就是普通人」，這句話也是她最常在球迷間聽到的，「通常都是發生在自己覺得不被女孩重視的時候...問題是！人這麼多...真的無法每一個都照顧到，只能盡力的寵粉。」小珍奶也向粉絲喊話：「偶爾會有忽略掉的時候，請不要走心、情勒我們。」

此外，小珍奶在貼文中也提到：「大家從媽媽肚子裡開始就是普通人，沒有誰比較特別，我們女孩沒有覺得自己特別，只有剛好如果你們喜歡我們、剛好支持我們，我們感動感激，在可以並且適當時機我都會盡力寵粉、聚餐、吃飯，但不是應該。」並在文末表示：「我們只想跟著大家一起盡力的、用力的幫球隊加油，並且帶給大家快樂。」

▲小珍奶坦言自己很常聽到酸言酸語，像是「褪去啦啦隊身份你們不過就是普通人」，這句話也是她最常在球迷口中聽到的。（圖／小珍奶IG）
▲小珍奶坦言自己很常聽到酸言酸語，像是「褪去啦啦隊身份你們不過就是普通人」，這句話也是她最常在球迷口中聽到的。（圖／小珍奶IG）
▲小珍奶透露要面對的粉絲太多，偶爾會有忽略掉的時候，希望粉絲們可以不要走心、情勒。（圖／小珍奶Threads）
▲小珍奶透露要面對的粉絲太多，只能盡力寵粉，偶爾會有忽略掉的時候，希望粉絲們可以不要走心、情勒。（圖／小珍奶Threads）

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