柯建銘喊「坐下來談」撤錢坑法案！黃國昌反嗆：態度反覆
國民黨立法院黨團總召傅崐萁強推「環島高速鐵路建設特別條例草案」、「花東快速公路建設特別條例草案」、「國道6號東延花蓮建設特別條例草案」等案，更宣告「7月16日本會期結束前一定要通過」。對此，民眾黨立院黨團總召黃國昌今（4）日表示，民眾黨團不贊成用特別預算方式編列，要求格守財政紀律。針對民進黨團總召柯建銘喊話「坐下來談」，但前提是先撤回花東三法，黃國昌則批評，柯建銘態度反覆。
記者呂炯昌／台北報導
民眾黨今日上午舉行黨團晨會後，黃國昌接受媒體訪問，媒體詢問民眾黨團對於花東三法的態度，以及柯建銘喊話「坐下來談」，但前提是先撤回花東三法？黃國昌批評，柯建銘的態度反覆，大家在過去歷程都看得到，當初在國會改革法案前，最後一次由立法院長韓國瑜所主持的黨團協商，大家可以清楚看出，柯建銘的態度是先處理花東快速道路及環島高鐵，國會改革法案緩一緩，「我相信那一次黨團協商，柯建銘的態度非常清楚，甚至國民黨傅崐萁也說出，柯建銘竟然要用賄絡的方式，來阻擋國會改革法案的推進。」
黃國昌說，對於民眾黨黨團來講，在這個會期列出優先法案時，也負責任跟社會報告，他們跟在野黨合作的法案有三大重點，一個國會改革、一個吹哨者保護法、一個財政收支劃分法，這個攸關於台灣，不管是民主制度、司法改革，或是財政紀律，都是最優先、最重要法案。
黃國昌表示，至於說所謂的花東三法，對民眾黨團來講，本來就不是把它綁一起全體看待，因為這三個特別條例，本身都有自己的考慮，以及合理性、可行性，有關「花東快速公路建設特別條例草案」，民眾黨團請得非常清楚，不贊成用特別預算的方式，「我們要求必須要格守財政紀律，這是我們向來的主張跟看法。」
至於「環島高速鐵路建設特別條例草案」，黃國昌表示，要等到新交通部長上任表達專業看法後，民眾黨團才會再進行進一步的評估，民眾黨團在黨團協商時已清楚表達態度。