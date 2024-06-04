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獨行俠爭冠「秘密武器」曝光！Tyson Chandler回歸幫Lively練卡位

▲總冠軍賽將開打，達拉斯獨行俠前冠軍中鋒Tyson Chandler也回到球場上，幫助獨行俠新星Dereck Lively II練習卡位。（圖／翻攝自Abby Jones X）
▲總冠軍賽將開打，達拉斯獨行俠前冠軍中鋒Tyson Chandler也回到球場上，幫助獨行俠新星Dereck Lively II練習卡位。（圖／翻攝自Abby Jones X）

記者黃建霖/綜合報導

2023-24賽季NBA總冠軍賽即將開打，達拉斯獨行俠和波士頓塞爾提克兩支球隊都開始加緊準備，獨行俠這段時間試圖召回2011年球隊首冠的成員，幫助「學弟們」備戰最後一個系列賽，今（4）日前冠軍中鋒Tyson Chandler也回到球場上，幫助獨行俠新星Dereck Lively II練習卡位。Chandler曾經是2010-11賽季獨行俠的重要成員，該季他也和現任獨行俠主帥Jason Kidd以及球隊名宿Dirk Nowitzki一起登頂。

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Chandler曾幫助獨行俠奪首冠　防守和籃板能力出色

41歲的Tyson Chandler在2019-20賽季結束後，從休士頓火箭隊退役，當年他和Eddy Curry兩名7呎長人作為公牛內線「雙寶」備受期待，但可惜不合拍，後者場外麻煩也多，兩人未能打出好表現。

不過南橘北枳這件事總是在NBA中不斷發生，Chandler身高和運動能力兼具，很適合作為護框長人，在2010-11賽季他也終於找到了適合自己發展的地方，利用出色的內線防守和籃板能力，幫助達拉斯獨行俠（小牛隊）奪得隊史首冠，並在隔年為紐約尼克效力時獲選為DPOY。

Chandler沒有出色的進攻技巧，但當他證明自己在一支適合自己的球隊時，能夠做出巨大的貢獻，甚至幫助球隊登頂。而他也被認為是Dereck Lively II可以作為模板學習的對象。

▲Tyson Chandler內線防守和籃板能力出色，2011年幫助達拉斯獨行俠（小牛隊）奪得隊史首冠，並在隔年為紐約尼克效力時獲選為DPOY。（圖／美聯社／達志影像）
▲Tyson Chandler內線防守和籃板能力出色，2011年幫助達拉斯獨行俠（小牛隊）奪得隊史首冠，並在隔年為紐約尼克效力時獲選為DPOY。（圖／美聯社／達志影像）
重回老東家　Chandler幫助Lively成長

根據獨行俠隨隊記者Abby Jones報導，在今天早上Chandler回來與Dereck Lively一起訓練，在影片中他作為後者的對手，訓練對方如何強硬卡位爭搶籃板球。

Lively雖然是新秀，但在生涯首個賽季就已經展現出在防守端的巨大潛力，在西區決賽他全部出手都命中，而且在禁區阻止了Anthony Edwards這樣出色的超級球星切入攻擊籃框，成為獨行俠能晉級總冠軍賽的關鍵因素。

Lively對於Chandler充滿尊敬，他直言看著對方，就像看著20、25年後的自己，「看到了一名一直在我這個位置上打球、曾經參加過冠軍賽、贏得過冠軍的人，他親自指導我，這讓我變得更好，讓我對自己更有信心，因為知道他支持著我，讓我很有信心。」

Tyson Chandler小檔案

姓名：Tyson Chandler

綽號：拳王

出生日期：1982年10月2日（41歲）

登錄身高、體重：2.16公尺，107公斤

NBA選秀：2001年 / 輪次1 / 總順位2，被洛杉磯快艇選中

成就：2011年總冠軍球員（達拉斯獨行俠），NBA全明星賽（2013）、NBA年度第三隊（2012）、NBA年度最佳防守球員（2012）、NBA最佳防守陣容第一隊（2013）、2×NBA最佳防守陣容第二隊（2011、2012）

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