獨行俠爭冠「秘密武器」曝光！Tyson Chandler回歸幫Lively練卡位

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41歲的Tyson Chandler在2019-20賽季結束後，從休士頓火箭隊退役，當年他和Eddy Curry兩名7呎長人作為公牛內線「雙寶」備受期待，但可惜不合拍，後者場外麻煩也多，兩人未能打出好表現。
不過南橘北枳這件事總是在NBA中不斷發生，Chandler身高和運動能力兼具，很適合作為護框長人，在2010-11賽季他也終於找到了適合自己發展的地方，利用出色的內線防守和籃板能力，幫助達拉斯獨行俠（小牛隊）奪得隊史首冠，並在隔年為紐約尼克效力時獲選為DPOY。
Chandler沒有出色的進攻技巧，但當他證明自己在一支適合自己的球隊時，能夠做出巨大的貢獻，甚至幫助球隊登頂。而他也被認為是Dereck Lively II可以作為模板學習的對象。
重回老東家 Chandler幫助Lively成長
根據獨行俠隨隊記者Abby Jones報導，在今天早上Chandler回來與Dereck Lively一起訓練，在影片中他作為後者的對手，訓練對方如何強硬卡位爭搶籃板球。
Lively雖然是新秀，但在生涯首個賽季就已經展現出在防守端的巨大潛力，在西區決賽他全部出手都命中，而且在禁區阻止了Anthony Edwards這樣出色的超級球星切入攻擊籃框，成為獨行俠能晉級總冠軍賽的關鍵因素。
Lively對於Chandler充滿尊敬，他直言看著對方，就像看著20、25年後的自己，「看到了一名一直在我這個位置上打球、曾經參加過冠軍賽、贏得過冠軍的人，他親自指導我，這讓我變得更好，讓我對自己更有信心，因為知道他支持著我，讓我很有信心。」
Tyson Chandler小檔案
姓名：Tyson Chandler
綽號：拳王
出生日期：1982年10月2日（41歲）
登錄身高、體重：2.16公尺，107公斤
NBA選秀：2001年 / 輪次1 / 總順位2，被洛杉磯快艇選中
成就：2011年總冠軍球員（達拉斯獨行俠），NBA全明星賽（2013）、NBA年度第三隊（2012）、NBA年度最佳防守球員（2012）、NBA最佳防守陣容第一隊（2013）、2×NBA最佳防守陣容第二隊（2011、2012）