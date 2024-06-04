法院認證？遭指控是國民黨特務還獲獎金20萬 謝長廷提告再遭駁回
民進黨已故前主席施明德的妻子陳嘉君2021年在臉書發文，指稱駐日代表謝長廷早年與國民黨配合擔任調查局線民、特務，甚至以前總統蔣經國還滿意他的表現。謝長廷怒告陳嘉君求償80萬元並要求刪文，高等法院維持一審見解，認為陳嘉君的言論並非空穴來風，今（4日）判謝長廷敗訴。
記者何哲欣／台北報導
陳嘉君2021年在臉書說，美麗島事件15個辯護律師，沒有一人曾參與過任何黨外時期的民主工作，除了前台北縣長尤清與前副總統呂秀蓮哥哥呂傳勝之外，都是一些陌生人，根本與黨外沒有淵源。臉也沒看過，名字也沒聽過。當時在審判過程，也沒有人敢信任他們。「每一個美麗島辯護律師，除了尤清、呂傳勝，我們都應該合理懷疑是國民黨安排的特務。」
陳嘉君最直接人證就是調查局前局長高明輝，直接跟他說，1982年間蔣經國先生對時任調查局長阮成章表示對謝長廷的表現很滿意，「謝長廷是我們自己的人，於是阮先生約謝長廷到仁愛路招待所，請我也出席，見證阮先生頒發二十萬獎金給謝長廷。這是局裡的規矩。」謝長廷批言論不實且沒有經過合理查證，提告求賠償80萬元及法定利息，並刪除貼文。
士林地院一審認為，陳嘉君聽聞的高明輝說詞作為發表臉書貼文依據，「已符合合理查證要求」，不具備民事侵權行為的不法性，駁回擷長廷請求賠償及刪除貼文等請求。
謝長廷不服再提上訴，高院仍認為，謝長廷是公眾人物，陳嘉君對於涉及公益、可受公評之事作適當評論，並非不法侵害謝長廷權利，因此今仍判謝長廷敗訴。謝還可上訴。