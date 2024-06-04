輝達在台研發中心選址考慮3縣市？黃仁勳稱選擇多 笑曝關鍵決定
輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳來台，今（4）日現身台北國際電腦展「COMPUTEX 2024」，首站參觀廣達攤位，並透露，廣達是最珍貴的合作夥伴之一。針對各界好奇輝達研發中心選址，是否會在台南、高雄、台北3地，他開玩笑曝「最為關鍵的考量」，並表示，輝達有很多選擇，非常期待能在台灣擴展版圖。
記者鄭妤安/台北報導
黃仁勳今日被媒體問及，輝達將在5年內於台灣設立最好的研發中心，並為此雇用千名工程師，有考慮哪些選址？會在台南、高雄，還是台北呢？他開玩笑反問，「哪個城市有最棒的夜市？」記者回應「全部都有」，黃仁勳緊接著表示「代表輝達有很多選擇」。
他認真說道，台灣有很多科學園區，包括台北、新竹，幾年後，輝達在台會有新的建設，至少會需要一千位工程師，涵蓋晶片、系統、軟體、AI等領域。輝達擁有很棒的AI研究小組，在進行眾多突破性的研究，希望能在台完成所有輝達在做的事，台灣有很多偉大且開創性的技術、傑出的工程師，這是一個非常棒的地方，輝達在台從事相關技術已長達30年，非常期待能在台灣擴展版圖。
黃仁勳表示，今年是新運算時代的開端，台灣擁有許多世界上頂尖的企業，像是台積電、廣達、鴻海、緯創、英業達、技嘉、華碩、微星，都是很棒的公司，AI將為全台灣企業創造巨大的機會。