賴清德六四讚揚「青鳥」！民眾黨反酸：國家不該對民進黨歌功頌德
今天是1989年「六四天安門事件」35週年，總統賴清德發文從野百合、太陽花，談到最近的青鳥行動。對此民眾黨反酸，該受到國家保護的，不應該只是與執政者站在同一邊的聲音，不該被壓制的，不該只是對民進黨的歌功頌德。
記者呂炯昌／台北報導
賴清德臉書發文指出，35年前的今天，全世界都屏息看著天安門，那時候，民主化浪潮席捲全球，亞洲各地的青年學子們同樣站出來，追求民主自由、呼籲國家改變。台灣在前人篳路藍縷、民主前輩犧牲奉獻之下，從威權體制邁向民主化。年輕人們繼承民主的火炬，持續深化民主，在這塊土地上，長出野百合、種出野草莓、開出太陽花，並讓青鳥飛揚。
民眾黨表示，賴清德發文說：一個真正令人尊敬的國家，是可以讓人民大聲說話的，任何政權都應該勇敢面對人民的聲音，促進國家革新的力量，不該被壓制。但應該受到國家保護的，不應該只是與執政者站在同一邊的聲音；不該被壓制的，不該只是對民進黨的歌功頌德，呼籲改變與革新、務實監督政府的意見，應被等量齊觀。
民眾黨表示，民主社會應是讓「異議者」、「倡議者」、「附議者」都有公平的管道發聲，而不是以優勢資源方式痛擊、抹黑抹紅、消滅反對意見，上位者要真正傾聽人民，才是紀念六四的真諦。
民眾黨指出，紀念六四可以有很多方式，正如民主不會只有一種聲音，它不會只是野百合、太陽花、青鳥或小草，民主就是多元，絕對不會只有一種形狀。