孫安佐被算出「天生討債鬼」！命理師神預言曝 狄鶯：跟我親就好
藝人狄鶯與孫鵬的獨子孫安佐近年來爭議不斷，近日又爆出他到泰國吸食大麻後，神智不清誤入民宅，還當場脫褲露臀，行為失控，狄鶯親自到泰國接兒子回家。事實上，狄鶯從小溺愛兒子人盡皆知，2015年她曾帶著兒子上節目片段被挖出，當時命理師就說孫安佐「天生是討債鬼」，令網友驚呼「準到令人頭皮發麻！」
記者薛羽彤／綜合報導
孫安佐又爆出負面新聞，有網友翻出2015年狄鶯帶他上命理節目《開運鑑定團》的片段，命理師李玉珮從紫微命盤的子女觀來看兩人的親子關係，指出孫安佐個性較強不易管教，天生就是討債鬼，「小孩主觀太強，他做任何事情都是先斬後奏，三不五時就捅婁子，讓父母親收拾爛攤子，尤其是錢財上面，毫無金錢概念。」
李玉珮也建議狄鶯要提早做生涯規劃，狄鶯則回「反正我也喜歡讓他當討債鬼，他跟我親就好了」，看得出相當寵愛兒子。9年前命理師的一席話，對比孫安佐的行為，讓網友看了直呼，「好準！」、「母愛泛濫」、「算命師有準喔！」、「強顏歡笑的媽媽，真悲哀！慈母多敗兒。」
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