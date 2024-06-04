中捷英雄表揚／贈捷運終身榮譽卡、破案獎金 盧秀燕90度鞠躬致敬
中捷521發生持刀砍人事件，多位乘客合力制止嫌犯，台中市長盧秀燕今天親自表揚其中9名中捷英雄，頒發免費搭乘獎勵的終身榮譽卡、協助破案獎金，並以90度鞠躬向這群「城市治安的英雄」致敬，感謝他們第一時間挺身而出，大讚「非常了不起！」
記者顏幸如／台中報導
17位中捷英雄扣掉婉謝表揚已離境的2位外國遊客，15人有6位今（4）日不克出席，到場者9位。每位英雄皆致贈捷運終身榮譽卡，可以終身免費搭乘中捷；由於特製榮譽卡需花費時間製作，未來會由市府親自送上。此外，警察局編列民眾協助破案獎金，依出力狀況各頒發獎金5000元至2萬元不等。2位傷者的醫藥費將由中捷全額負擔，民間也提供美容醫療等協助。
市府安排網友口中的長髮哥、短褲男、黑衣大叔、雨傘哥接受聯訪，4人各獲破案獎金2萬元。另幾位出席獲獎民眾包含「黑衣大姐」劉小姐見洪嫌遭「黑衣大叔」蕭男推壓到車門邊之際，迅速上前協助壓制並取下刀械，避免傷害情事持續擴大；「藍衣女」凱莉小姐見洪嫌遭蕭男推壓到車門邊，迅速上前協助壓制；「攝影者」黃先生在車廂內拍攝過程上網及協助警戒，以利警方案件偵辦；「粉紅衣大姐」林高小姐、「粉衣女士」劉小姐協助現場警戒，以利後續警方到場快速逮捕洪嫌。