端午連假首日車潮「平日1.4倍」 高公局曝6處替代道路、好走時段
今年最後一個連續假期端午連假即將到來，高公局依照歷次連假國道交通量資料及特性分析，預估今年連假第1、2日為南向尖峰時段，第2、3日為北向尖峰時段，且南向尖峰最大量約可達平日1.4倍，呼籲用路人改搭公共運輸，若自駕則可多利用台1、台3、台9、台61、台63、台74等替代道路行駛。
記者林莞茜／綜合報導
高公局表示，除了多利用台1、台3、台9、台61、台63、台74等替代道路行駛，在西部國道部分，南向用路人建議早上6時前或中午12時後出發。6月9日、10日，中部地區北向用路人建議上午12時前出發，南部地區北向用路人建議上午9時前出發；國5部分，6月8日、9日，南向用路人建議上午5時前或下午5時後出發。6月9日、10日，北向用路人建議上午9時前出發。
另為維持連假期間國道合理服務水準，高公局亦規劃實施時段性匝道封閉、國5北向高乘載管制、匝道儀控等多項管制措施。其中6月9至10日將於每日12-21時封閉國3西濱北向入口，北向民眾可續行台61至國3香山交流道再駛入高速公路，並建議連假期間往返新竹及台南地區民眾可多利用台61替代國1、國3(如附圖)，以達分流及避壅塞效益。
高公局再次建議民眾於連假期間可多利用好走時段行駛國道，並搭配使用高速公路1968App行車時間預測功能，妥為規劃行程及查詢即時路況，以彈性調整行車時間與路線，並預祝端午節假期行車平安。